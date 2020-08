Carlos Henrique Casemiro est un rêve d’entraîneurs. Le Brésilien est le professionnel constant. Il est insatiable dans sa volonté de devenir un meilleur joueur, de mieux comprendre le jeu et de trouver la plus petite des marges qui font la différence pour gagner un match. Dans une interview exclusive avec Sid Lowe de The Guardian, Casemiro a discuté du côté mental du jeu, de l’influence et de la persévérance de Zidane, de sa préparation hors-terrain et de l’importance de ses coéquipiers de milieu de terrain.

«J’aime penser que ce ne sont pas les jambes, c’est l’esprit qui dirige. Il faut être fort, agressif: j’aime les défis, le contact. Mais vous jouez avec votre tête; J’ai toujours pensé que la clé était de penser: être mieux positionné, voir le mouvement avant qu’il ne se produise », a-t-il expliqué.

Ce qui ressort le plus dans l’entretien, c’est l’application de Casemiro à sa profession. Sid mentionne l’utilisation d’une chambre à oxygène hyperbare, des bottes de récupération électriques, une abstinence extrême et des séances du matin avant l’entraînement – tout cela avait été documenté par El Pais.

«J’adore apprendre – je regarde en arrière, je vois les erreurs, j’évalue. J’aime ça. Les gens disent que je pense comme un entraîneur. J’essaie toujours de lire le jeu, l’esprit de l’autre équipe, son entraîneur, ce qu’elle essaie de faire. Souvent, les moindres détails – un mètre dans les deux cas – changent tout. j’ai [football video and analytics platform] Wyscout et regardez tout, de la Chine à n’importe quelle ligue. Ma femme s’énerve. C’est mon travail. Il y a un temps pour tout mais c’est mon travail. Et j’aime ça. Ma vie est le football. Je dois penser en permanence au football. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait regardé des clips de City et étudié leur match avant le choc décisif, Casemiro a été catégorique: «Mec, depuis le jour de la fin de la ligue. Ce sera un match très, très difficile, mais nous y allons avec espoir. Cette chemise vous oblige à gagner tous les matchs, même les matchs amicaux. »

L’interview s’est ensuite déplacée vers les réflexions de Casemiro sur son manager, Zinedine Zidane. Un appel témoigne du respect mutuel entre les deux et de l’adoration dans les mots de Casemiro quand il parle de son manager.

«Même aujourd’hui, je suis un peu nerveux de lui parler», dit Casemiro à Sid Lowe. « Je lui dis qu’il ne sait pas ce qu’il signifiait pour nous, pour moi. »

«Il est incroyable: l’humilité, la façon dont il exprime le football. Il nous traite avec tant d’affection et d’amour.

La conversation s’est progressivement déplacée vers les galácticos et Sid a mis en parallèle le rôle de Makelele avec celui de Casemiro dans le système de Zidane. «Makelele est celui qui a inventé cette position», dit-il. «Lui, Mauro Silva, Dunga. Gilberto Silva en était un autre. Il y a eu une période où les équipes ont joué avec deux, mais c’est surtout un pivot à nouveau maintenant. J’en regarde des vidéos: ils ont développé cette position. Zidane est un spécialiste: il connaît l’importance de chaque joueur. Mais Makelele n’aurait pas été aussi important sans Zidane. Ou moi sans Toni ni Luka. Et Fede maintenant, ou Isco », a-t-il conclu.

Il semble que les exploits de but de Casemiro et les courses tardives ne soient pas seulement un sentiment dans le jeu, mais un message tactique persistant et des instructions de son entraîneur.

«C’est Zizou. Il est très insistant; il dit toujours, toujours: « Cas, vous pouvez faire plus: arriver de la deuxième ligne, nourrir les milieux de terrain, sortir le ballon proprement. » Cette année, j’ai peut-être eu plus de protagonisme avec le ballon, mais je connais toujours mon travail : voler le ballon, donne-le à mes coéquipiers. Mais Zizou est lourd: il me parle toujours, en veut plus. Il dit: «Je ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire; Je vous demande de faire quelque chose que vous pouvez. « Il me fait beaucoup confiance. »

Pour lire l’interview complète et tous les détails sur l’éducation, le processus de réflexion et la préparation du jeu de Casemiro, cliquez ici.