PALMA CAMPANIE (NA). La campagne d’achat de Palmese 1914, l’entraîneur Antonio Guarracino est convaincu qu’il disposera de la majeure partie, sinon de la totalité, de l’équipe finale avant le début de la retraite préparatoire. Ce sera une saison spéciale, l’urgence Covid-19 est partie et laissera des traces indélébiles sur l’économie, la société et le sport.

RENFORTS ENTRE LA DÉFENSE ET L’ATTAQUE

D’après ce que notre équipe éditoriale a réuni, aujourd’hui devrait être une bonne journée pour Vincenzo Liccardi, défenseur et arrière gauche né en 1996 qui compte plus de 140 apparitions entre la Serie D et l’Excellence, il portait dans le passé les maillots de Sarnese, Potenza, Gragnano, Puteolana et Mariglianese. Ce ne devrait pas être la seule fumée blanche, en fait les opérations qui mèneront à la chemise Rossoneri battent leur plein Giovanni Cacciottolo est Domenico Mustone. Le premier est un attaquant né en 98 ex Formia, qui a grandi dans l’équipe de jeunes de Sarnese puis portait le maillot Puteolana, tandis que le second est un défenseur né en 92 ex Grotta qui, dans son programme, vante des expériences dans les rangs de San Severo, Madrepietra Daunia, Sporting Fulgor, Gelbison et Agropoli, principalement en Serie D.