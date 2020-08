Au revoir les champions. Pour changer. Serataccia devant la télévision sans même la médecine providentielle de l’explosion criée de l’éducation envers les voisins de la copropriété. Entre une cigarette et une autre, en attendant ce qui ne peut pas arriver, les images du présent se recoupent avec celles du passé qui brûle et fait mal encore aujourd’hui malgré trente ans passés. Les similitudes, sinon le chevauchement, sont inévitables.

C’est le soir du 19 avril et le Juventus par Gigi Maifredi héberge le Barcelone pour donner un sens européen à sa saison infructueuse en championnat. Pour ce faire, il devrait gagner avec deux buts contre les Catalans. Bref, il faudrait l’entreprise. En seconde période, quinze minutes se sont écoulées, Roberto Baggio prend une punition à sa manière, c’est-à-dire divine. C’est l’objectif qui permet aux bianconeri d’espérer et aux Juventus, déchaînés dans les tribunes, de rêver. Une demi-heure de Forte Apache avec Baggio inspiré comme jamais à l’intérieur et héroïque à l’extérieur. Malheureusement, cela n’aidera pas, et à la fin la «queue de cochon divine» tombera à genoux seul au milieu de terrain épuisé et déçu par tout le public debout pour l’applaudir. Le meilleur match de la saison joué par une Juventus folle s’est mal terminé. Pourtant, tous les joueurs avaient également reçu l’honneur des armes de leurs adversaires.

Ce qui ne s’est pas produit hier soir parce que, contre le Lyon du « cholista » Garcia, L’équipe de Maurizio Sarri elle n’a même pas pu mériter l’hommage qui est dû de plein droit à ceux qui, même vaincus, sortent la tête haute et avec la conscience d’avoir donné sur le terrain tout ce qu’ils possédaient mentalement et physiquement. Le même Cristiano Ronaldou, le seul showman qui a essayé de traîner ses coéquipiers, allant parfois aussi être le défenseur, n’a pas pu enflammer les cœurs comme il l’avait fait Baggio ce soir-là. Finale de saison identique, donc, née d’un début qui a de nombreux points communs avec celui du passé.

La Juventus de Maifredi n’avait rien gagné. Celui de Sarri a remporté un championnat qui, certes étroit et remporté, est proposé comme la seule distinction entre les deux situations. Même alors, la nouvelle direction de la Juventus avait décidé de révolutionner les schémas gagnants du trapattonisme d’avant et ceux de Zoff s’appuyant plus tard sur la philosophie de l’entraîneur qui était considéré comme le nouveau prophète du football. Un peu ce qui s’est passé avec la signature de Maurizio Sarri dont la pensée stratégique et tactique aurait dû faire de la Juventus un plaisir paradisiaque. Évidemment, certains changements idéologiques n’apportent bien sûr pas de bien à la Juventus comme le montrent les expériences faites avec eux. Maifredi, Delneri et maintenant avec Sarri. Hier soir, avoir regretté le jeu peut-être sparagnino mais réaliste d’Allegri était fatal.

Et maintenant? Sarri, en bon professionnel, a invoqué hier soir la force bureaucratique du contrat. Mais même lui, au-delà des mots, était conscient du fait que ce n’était qu’un morceau de papier qui compte moins de zéro dans le football. Et il en était ainsi, avec l’exemption rendue officielle aujourd’hui. Mais que le technicien toscan est le seul à payer au moins le prix d’une saison étrange.. Agnelli, le président, a déclaré que le leadership était intouchable. Pourtant c’était en effet Nedved qui a forcé Andrea à licencier Allegri, tout comme c’est Paratici qui a poussé à la libération de Marotta et un marché imaginatif pour le moins. Agnelli devra en tenir compte et éventuellement agir en conséquence.

Tout comme il devra le faire pour désigner et embaucher un nouveau manager. Les noms sont déjà mentionnés. Celui de Pochettino qui n’a même pas remporté de Grandfather Cup. Celui de Paulo Sousa qui, après un départ brillant, se perdit dans le brouillard. Celui de Zinedine Zidane ce qui ne semble pas être le meilleur du tempérament. Simone Inzaghi que pour Lotito c’est un totem inaccessible. Enfin aussi celui de Gasperini qui, très habile avec les jeunes, n’a jamais vraiment travaillé avec les monstres sacrés. Le choix ne sera pas facile, mais crucial. La Juventus après que Maifredi ait été blanchi par Gianni Agnelli qui, pour gagner à nouveau, a appelé Boniperti et Trapattoni. Andrea Agnelli médite bien dessus.