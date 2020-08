Parfois ils reviennent. Et Fabio Paratici est celui qui revient souvent « sur les lieux du crime ». En ce sens que lorsqu’un joueur convainc le manager de la Juventus d’entamer une véritable négociation pour l’acheter, même si cela ne se passe pas bien, alors il peut toujours être temps pour un deuxième ou un troisième flashback. Ainsi, en recalibrant le marché entre les buts idéaux de Maurizio Sarri et d’autres propices au football à découvrir par Andrea Pirlo, il y a un profil prêt à revenir à la Juve: celui de Giovani Lo Celso. Aussi parce que dans la recherche du bon milieu de terrain, il y a un petit détail qu’il ne faut pas sous-estimer: Pirlo a spécifiquement demandé un mezzala de qualité, éventuellement avec un pied gauche. RETOUR DE FEU. La Juve l’avait suivi, courtisé, traité déjà entre 2016 et 2017, mais au final c’était le PSG pour le plus grand plaisir de Rosario Central. Un an et demi en France, même avec pas mal d’espace après six mois d’apprentissage, puis le passage en prêt avec droit de rachat au Betis Séville: ici il explose définitivement, 16 buts en 45 apparitions convainquent les Espagnols de le racheter puis de monétiser une riche plus-value immédiate en le vendant à Tottenham, où entre hauts et bas il vient de terminer une saison de 2 buts en 37 apparitions. Cependant, il s’est rapidement glissé dans la liste des « non transférables » de José Mourinho, avec des agents qui, connaissant la faiblesse de Paratici envers Lo Celso, ont immédiatement frappé à la porte de la Juve (entre autres) ces dernières semaines.: ce n’était pas encore le bon moment, cependant, le marché à planifier avec Sarri sur le banc n’incluait pas un investissement pour un Lo Celso, les priorités étaient, si quoi que ce soit, autre. Maintenant, cependant, les choses ont changé et la ligne directe pour Lo Celso semble pouvoir vraiment reprendre, aussi parce que les conditions économiques nécessaires (entre argent et formule) sont loin d’être impossibles même pour une Juve en ce moment avec des liquidités limitées. De nouveaux contacts, peut-être un peu plus pour l’instant. Mais en attendant, l’idée de Lo Celso est de retour, même dans la région de Continassa. Par contre, Paratici s’est habitué au fil des années à ne pas oublier les amours antiques …