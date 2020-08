Cristiano Ronaldo et la Juventus accueilleront Lyon lors du match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League le vendredi 7 août au Juventus Stadium. Lyon détient un avantage de 1-0 après avoir battu la Juventus au match aller le 26 février.

La Ligue des champions devrait revenir après que tous les matches ont été reportés en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Avec 12 équipes restantes, le format a subi un changement, les quarts de finale et les demi-finales passant à un match au lieu de deux matches et tous les matches après les huitièmes de finale se déroulant à Lisbonne, au Portugal.

Comment regarder:

Temps: 15 h HE

Chaîne TV: Galavision

Direct: Vous pouvez diffuser le match en direct sur FuboTV et CBS All Access

Lucas Tousart a marqué à la 31e minute du match aller des équipes au Groupama Stadium pour donner à Lyon l’avantage actuel.

Le Lyonnais Memphis Depay a été l’un des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, enregistrant cinq buts en cinq matches. Houssem Aouar suit avec un but et trois passes, tandis que Tousart a un but et une passe.

Pour la Juventus, Paulo Dybala a dirigé l’équipe lors du match de l’UEFA Champions League, enregistrant trois buts et trois passes décisives en sept matches disputés. Gonzalo Higuaín suit avec deux buts et deux passes, tandis que Ronaldo a ajouté deux buts et une passe. Ronaldo a terminé deuxième de la Serie A italienne avec 31 buts pour aider la Juventus à remporter son neuvième titre consécutif en championnat national.

Le vainqueur entre la Juventus et Lyon affrontera le vainqueur du Real Madrid contre Manchester City en quarts de finale. La finale de l’UEFA Champions League aura lieu le dimanche 23 août.