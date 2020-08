Jurgen Klopp était satisfait des débuts de Kostas Tsimikas à Liverpool, le joueur admettant que ses premières semaines au club avaient été «vraiment difficiles».

Tsimikas est la seule signature d’été de Liverpool à ce jour, avec l’arrière gauche ramené de l’Olympiacos pour couvrir Andy Robertson.

L’international grec a fait ses débuts pour le club en leur victoire 3-0 sur Stuttgart en pré-saison, venant en tant que remplaçant à mi-temps.

Et tout en admettant qu’il y a des défis à relever pour le joueur de 24 ans, Klopp pense que Tsimikas a fait une bonne première impression.

S’adressant à LFC TV à propos des débuts de Tsimikas, Klopp a déclaré: «Bien, bien. C’est un joueur assez rapide, évidemment, et assez confiant, comme vous l’entendrez dans une seconde dans son interview.

«Mais c’est un très bon joueur et il a bien fait. Bien sûr, le prochain défi pour lui est de s’habituer à toutes nos défenses.

«Cela prendra du temps, sans aucun doute. Mais quand il a le ballon, ça n’a pas l’air si mal.

Liverpool est sorti victorieux à l’issue de leur affrontement avec Stuttgart, qui a eu lieu en Autriche. Roberto Firmino, Naby Keita et Rhian Brewster ont marqué les buts.

Donnant ses réflexions générales sur le jeu, Klopp a ajouté: «Je suis très heureux, très heureux. Ce fut une session super intense pour nous aujourd’hui parce que le temps, wow, il a plu comme un fou, le terrain était vraiment difficile – on pouvait voir que l’eau était toujours sur le terrain.

«Cela rend les matchs de football toujours délicats. Bon adversaire organisé évidemment mais nous avons marqué de beaux buts et pour moi le plus important était que nous nous sentions 45 minutes [of] le football est différent d’une séance de 90 minutes, car dans les séances, vous faites des pauses, des pauses boissons. Il n’y a pas de pause, il vous suffit donc de passer.

«C’était la chose la plus importante à faire aujourd’hui et les garçons l’ont fait, ils ont senti l’intensité du match – très bien. Demain on fait un peu moins, lundi deux séances, mardi c’est Salzbourg, intéressant. Alors, tout va bien. Je pense que Ki-Jana [Hoever] roulé un peu la cheville, mais à part ça, tout devrait aller bien, ce qui est évidemment très important.

«Comment nous avons fait les buts, je dirais que c’était absolument exceptionnel. De toute évidence Taki [Takumi Minamino] est en assez bonne forme, Kostas a montré de jolis aperçus de son talent.

«Nous savons que nous avons de bons garçons ici et cela avait l’air bien. Curtis [Jones] première moitié [was] évidemment autour des buts, Harvey [Elliott] Travaillant dur jusqu’à la fin, Rhian aurait pu tirer ici, mais ils semblent vraiment prometteurs. Comme je l’ai dit, ils devaient travailler aujourd’hui et c’est ce qu’ils ont fait, donc je suis d’accord avec la performance. «

TSIMIKAS VEUT ÊTRE PRÊT POUR LA NOUVELLE SAISON

Comme promis par son manager, Tsimikas a montré sa confiance dans son entretien d’après-match.

L’arrière a déclaré qu’il était heureux d’avoir mis ses nouvelles instructions en pratique, jurant d’être prêt lorsque la Premier League débutera en septembre.

«Je me sens très bien», a déclaré Tsimikas. «Je suis très heureux d’avoir fait mes débuts, maintenant je dois travailler pour jouer davantage dans les matchs de championnat et je veux être prêt à tout.

«C’était une bonne performance. Nous avons fait ce que nous faisons tous ces jours à l’entraînement, ce que l’entraîneur veut, nous l’avons fait sur le terrain. Nous avons gagné et maintenant nous voulons être prêts pour la finale (Community Shield vs Arsenal) le 29.

Réfléchissant à l’ensemble du processus d’installation depuis son déménagement, Tsimikas a admis que l’entraînement avait été difficile. Cependant, il a remercié ses nouveaux coéquipiers de l’avoir aidé à réussir sa transition.

«Vraiment dur, les séances, mais je dois essayer beaucoup pour travailler dur et être prêt», a-t-il déclaré.

«Chaque joueur ici m’a accueilli. Un grand merci, ils m’ont beaucoup aidé à faire de mon mieux sur le terrain, à tout donner, et tous ensemble nous espérons le meilleur.

«Tous ces matchs amicaux sont difficiles. La première partie est que nous devons être en forme, c’est pourquoi, tout d’abord, j’essaie de courir beaucoup et de jouer dur.

«Le résultat est le plus important, même dans les matchs amicaux avant les matchs compétitifs. Je veux commencer la nouvelle saison. J’ai hâte d’y être et j’espère que nous atteindrons nos objectifs. »