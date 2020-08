Après avoir signé une prolongation de contact de deux ans avec Barcelone, l’attaquant de l’équipe nationale junior américaine Konrad de la Fuente se retrouve dans l’équipe de 22 joueurs du club en Ligue des champions pour le match retour de la série des 16 derniers contre Napoli.

Barcelone et Naples joueront samedi au Camp Nou, niveau 1-1 au total après le nul du match aller en Italie en février. De la Fuente, 19 ans, qui a traversé l’académie La Masia de Barcelone et a joué aussi haut que l’équipe de Barcelone B dans la ligue espagnole de troisième niveau Segunda B, se retrouve dans le mélange sur le banc à la disposition de Quique Setien.

« J’ai toujours rêvé de jouer pour la première équipe, et c’est pourquoi je veux rester ici – pour essayer d’y parvenir », a déclaré de la Fuente lors de la signature de son nouvel accord fin juin.

En étant sur le banc, il est un pas de plus, et la promotion en équipe première devrait déclencher une stipulation de son contrat qui élève sa clause libératoire à 118 millions de dollars (100 millions d’euros) contre 59 millions de dollars (50 millions d’euros) selon la langue de l’annonce du contrat de Barcelone.

De la Fuente a rejoint La Masia à l’âge de 12 ans, deux ans après que sa famille a déménagé à Barcelone parce que son père a été transféré au consulat haïtien de la ville. Il est le deuxième Américain de la célèbre académie, après Ben Lederman.

Il était l’un des plus jeunes joueurs de l’équipe américaine de la Coupe du monde U-20 à avoir atteint les quarts de finale en 2019, et il a des objectifs considérablement élevés, déclarant à Sports Illustrated en novembre de l’année dernière que: «Dans un proche avenir, je veux devenir un joueur professionnel dès que possible. À long terme, je veux gagner une Coupe du monde avec les États-Unis et être le meilleur joueur du monde.

Reste à savoir s’il restera dans la première équipe à long terme. En supposant qu’il revienne à Barcelone B, il restera dans le troisième niveau espagnol après que le club ait raté de peu sa promotion dans la division Segunda de deuxième niveau en perdant en séries éliminatoires contre Sabadell. De la Fuente a marqué deux fois en quarts de finale des éliminatoires de promotion pour aider à rapprocher le Barcelone B de sa cible.

Si Barcelone bat Napoli samedi, il affrontera le Bayern Munich ou Chelsea en quarts de finale, le Bayern ayant une avance de 3-0 après une défaite au match aller à Londres.