La candidature entre Chelsea et l’Atlético de Madrid pour Nicolás Tagliafico

Julian Bermúdez

13 août 2020, 11 h 29

Sa bonne saison en Europe fait de lui un homme qu’ils recherchent pour ce marché des transferts

Nicolás Tagliafico est l’un des joueurs exceptionnels de l’Ajax ces dernières saisons. En tant qu’arrière gauche, il a bien progressé dans le football et maintenant deux clubs importants en Europe se battent pour lui.

Il s’agit de Chelsea et de l’Atlético de Madrid, qui ont une urgence différente d’ajouter jouer un défenseur pour l’aile gauche.

Chelsea semble être beaucoup plus urgent de trouver un joueur à ce poste. On a supposé qu’ils avaient pris contact avec Chilwell de Leicester; Cucurella, de Getafe; Regulión, de Séville mais qui appartient au Real Madrid; et maintenant il est ajouté, à nouveau, Tagliafico. Actuellement dans le blues, il y a Marcos Alonso et Emerson Palmieri, mais aucun d’eux ne se démarque.

Du côté de l’Atlético de Madrid, la situation est différente, mais aussi urgente. Renan Lodi est le propriétaire du poste et a fait une bonne saison, mais il n’a personne pour se battre pour le poste, comme il le fait dans d’autres domaines du terrain. C’est pourquoi l’arrivée de l’Argentin permettrait de se battre pour le poste avec deux joueurs de qualité.

La vérité est que le départ du joueur de l’Ajax est proche de 28 millions d’euros et celui qui les met sur la table prend le footballeur de 26 ans qui en plus de ses trois saisons aux Pays-Bas a été prêté en 2012-2013 en le Real espagnol de Murcie.