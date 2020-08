Le Deportivo a publié une déclaration sévère contre la Liga, qu’il a accusé de bluffer en voulant mettre le match avec Fuenlabrada ce mercredi et qu’il a accusé de « continuer à brouiller » le terrain après avoir porté plainte par un audio du capitaine de l’équipe, Álex Bergantiños, qui a été divulgué.

Le club a réagi « après la fuite et la publication d’un audio privé par Álex Bergantiños à ses coéquipiers, l’annonce immédiate de la plainte du CF Fuenlabrada, la plainte effective de LaLiga et l’intervention rapide de la police dans l’affaire, prenant une déclaration du joueur de Deportivista ce demain à La Corogne par des agents déplacés de Madrid « .

Deportivo exprime son « soutien total et inconditionnel à son capitaine Álex Bergantiños, un exemple d’honnêteté, d’honnêteté et de valeurs sportives et personnelles tout au long de sa longue carrière ». Il considère le milieu de terrain « comme une réflexion sur et hors du terrain sur ce que signifie l’esprit sportif et les principes non négociables du sport ».

Il exprime également son « incrédulité face à l’interprétation totalement sortie du contexte de ses propos, qui essayaient seulement de trouver un moyen de rendre visible la protestation que le club mène en raison de l’indignation que nous subissons de la direction de la Liga ». De même, il montre «la surprise et l’indignation face à cette nouvelle succession d’événements, preuve que la présidence de la Liga veut continuer à brouiller les règles du jeu pour dissimuler toutes les graves négligences et irrégularités commises contre la compétition, le Real Club Deportivo et d’autres clubs. membres de LaLiga « .

En ce sens, il ironise sur la « capacité de prémonition incroyable » que la Liga avait dimanche pour convoquer le Deportivo « à 18h37 pour passer les tests médicaux lundi à 9h00 en prévision du match de mercredi. , confirmant sa célébration par le Comité du Concours lundi à 18h30 « . Rappelez-vous l’équipe de La Corogne qui « a demandé le report du match, recevant une réponse de LaLiga à 23 h 21, rejetant » la « demande » et la qualifiant de « négligente ». « A partir de 13h39 mardi, alors que 10 joueurs de l’équipe avaient déjà effectué des tests et que nous sommes prêts à jouer, nous avons commencé à recevoir plus de 30 appels de LaLiga nous demandant de signer l’accord pour reporter le match à vendredi (auparavant signé par Fuenlabrada et LaLiga). Le bluff de LaLiga avait mal tourné », dit-il. Deportivo assure «qu’il veut et peut jouer le jeu» et comprend que c’est pour cela que «LaLiga a mis en place toute sa machinerie médiatique pour empêcher sa célébration et chercher à« le blâmer », en commençant par tacher la bonne réputation» de son capitaine.

A l’esprit sportif, comme il l’avait promis dans l’accord de reporter le match à vendredi, il lance «un appel au calme et à la responsabilité» lors de la tenue de la rencontre. «Ils veulent nous culpabiliser alors que nous ne sommes que quelques victimes de plus du cirque du président de LaLiga et de son environnement dans un vol vers l’avant pour tenter de se soustraire à leurs responsabilités dans divers domaines. Ils veulent nous conduire à violer nos obligations pour justifier leurs abus. Athlètes, nous ne pouvons pas tomber. dans le piège, donnons un exemple », dit-il.

« Nous devons jouer le match vendredi à 20h00 et sortir pour le gagner sur le terrain. Nous allons le gagner, mais surtout nous allons gagner le match que nous jouons dans les bureaux pour le nettoyage de la compétition et d’un l’organisation et son environnement qui montre son visage plus sombre face à l’un de ses clubs membres », ajoute-t-il. De plus, il remercie ses footballeurs « pour l’effort qu’ils font pour participer au match final d’une compétition frelatée ».

« Ils veulent jouer et nous sommes prêts à jouer », déclare Deportivo, qui considère que ses joueurs « démontrent leur attachement au Deportivo et au sport qu’ils aiment et à ses valeurs, les mêmes qui ont été systématiquement attaqués depuis le passé. le 20, une erreur a été commise », faisant référence à la suspension du match et non de la journée entière. Deportivo estime que « les dirigeants de la Liga sont incapables de résoudre » ce problème « sans nuire à aucun des clubs qu’ils devraient représenter avec équité, impartialité et loin de tout intérêt personnel ».