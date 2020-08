Maurizio Sarri a maintenant tout compris. Gagner contre Lyon et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions il ne suffira pas d’être reconfirmé sur le banc des champions italiens. Seul un triomphe très improbable à Lisbonne pourrait faire changer d’avis une direction qui il juge insuffisant d’avoir remporté un championnat sans la qualité de jeu souhaitée sinon une promesse.

Hier, lors de la dernière conférence de presse d’avant-match, Sarri était explicite en disant que son sort était déjà décidé et ce ne sera pas un jeu – ce jeu – qui le changera. Je ne sais pas si Agnelli, par commodité stratégique, souhaite même une sortie tonitruante de la scène, mais la possibilité est concrète, étant donné la solidité des Français et la difficulté de jouer contre eux.

Pour gagner et chérir des rêves de gloire – un huit final sensationnel éliminer un entre City et Real, puis éventuellement le Bayern – il faudrait une autre Juventus, pas une équipe qui peut difficilement se tenir debout, sans idées et sans idées, toujours à la recherche d’un jeu qui ne lui fasse pas bouger le ballon uniquement horizontalement et le porter de manière délétère avant d’être excessif.

La couverture est courte: soi Cuadrado devrait jouer comme un ailier bas, Sarri devrait entrer Bernardeschi ce qui revient à jouer avec un de moins. Au contraire, avec Cuadrado dans le trident, il jouerait à l’arrière Danilo, celui qui ne sait pas comment il a réussi à appartenir au Real Madrid et à Manchester City, également inférieur à De Sciglio à la fois dans la phase défensive et dans la phase propulsive. Pourtant, il fut un temps où Danilo à droite et Alex Sandro à gauche représentaient les meilleurs arrières latéraux du monde. Tempus fugit et tout change, pour ne pas dire que tout empire.

Défense, centrée sur Bonucci est de Ligt central, a un rôle difficile, à savoir celui de ne pas encaisser de but. Le match aller 1-0 est un résultat bâtard, la pire de toutes les défaites, car un but de l’adversaire au match retour suffit à tout frustrer. Voici le premier point. Admis et non accordé que la Juve fait un but – et seulement avec cela, vous pourriez passer du temps supplémentaire – il n’y a pas de sécurité ni dans un département ni pour une phase défensive, ils ont concédé 43 buts en championnat.

Quand on parle de phase défensive, on entend une activité qui implique toute l’équipe, en commençant par les attaquants. Dans ce sens La Juve défend presque sans personne car Ronaldo s’en fiche du tout, Dybala (qui sera tout au plus sur le banc) participe très peu et Higuain très peu. Il est donc clair que les premiers à avoir des ennuis sont les milieux de terrain (aujourd’hui Bentancur, Pjanic et Rabiot) contraints de reculer et de ne pas avancer comme Sarri le souhaiterait. Voici le deuxième point. Pour mettre Lyon en difficulté il faut aller de l’avant et, par conséquent, élevé. Mais pour réussir dans cet objectif, en plus de la tête et des mouvements intériorisés, il faut avoir beaucoup de jambe qui manque à la Juve, un peu parce qu’elle a peu appliqué, beaucoup parce que la condition physique est précaire.

Le troisième point est qu’en rejoignant de force Higuain à Ronaldo, l’entraîneur alignera un joueur non motivé comme l’Argentin.ou qu’il aimerait aller ailleurs (mais gagner les sept millions et passer que la Juve lui donne), qu’il ne reviendrait même pas après le coronavirus et qu’il se sent né chez lui. La même course contre la montre pour récupérer Dybala, louable par la société, ne peut que le décourager: cela signifie que la confiance en lui est au minimum.

Une si petite équipe peut-elle penser à se qualifier contre un adversaire comme Lyon Qui a conduit le Paris Saint Germain à prolonger la finale de la Coupe de la Ligue?Pour moi non. Et ce n’est certainement pas la première fois que je dis cela. Très bien – mais cela devrait être un match presque parfait – la Juve peut être 1-0 à la 90e minute, mais elle risquerait à la fois les prolongations et les pénalités.

S’il est vrai, en effet, que Lyon a perdu 5-6 aux tirs au but face au PSG, il est tout aussi vrai que les cinq premiers joueurs semblaient infaillibles. Bref, tout est une conspiration contre la Juve et la prédiction ne peut être que négative. Les seules ressources sont les individus et leur soirée de grâce. Mais si Sarri a vraiment commencé à penser de cette manière, il a cessé d’être Sarri pour devenir un autre entraîneur, peut-être une autre personne.