LONDRES (AP) – Les clubs des troisième et quatrième divisions professionnelles du football anglais ont voté pour introduire des plafonds salariaux pour les équipes.

Le plafond sera fixé à 2,5 millions de livres (3,2 millions de dollars) dans la Ligue 1 et à 1,5 million de livres (2 millions de dollars) dans la Ligue deux.

L’objectif est de lutter contre l’inflation salariale et de rendre les ligues plus durables un an après l’expulsion de Bury en raison de problèmes financiers. Il y a également des problèmes financiers en cours dans les ligues avec les supporters qui devraient être interdits dans les stades lorsque la nouvelle saison commencera le mois prochain en raison de la pandémie de coronavirus.

La Ligue anglaise de football a déclaré que le plafond couvrirait les salaires de base, les taxes, les bonus, les droits à l’image, les honoraires des agents et d’autres frais et dépenses payés directement ou indirectement à tous les joueurs inscrits.

«Nous avons fait tout notre recrutement en nous attendant à ce que cela arrive, puis l’EFL a déclaré que cela commencerait à la fin du mois de juillet, et maintenant cela commence à partir d’aujourd’hui», a déclaré Dale Vince, président de Forest Green. «Il y a donc eu de grosses dépenses dans l’écart, en prévision du plafond, mais seulement par quelques clubs. Nous ne ressentirons le plein effet de la casquette que la saison prochaine – pas celle à venir, celle d’après.

Le syndicat des joueurs a exprimé des inquiétudes au sujet des propositions au fur et à mesure de leur rédaction et a appelé à davantage de consultation et de clarté concernant les objectifs de l’introduction d’un plafond.