Les paroles de Robert De Niro ne ressemblent pas à une blague. La star hollywoodienne promet de déménager en Italie si Trump est réélu aux prochaines élections présidentielles. L’acteur italo-américain promet généralement de quitter les États-Unis et de se réfugier en Italie, à Molise, la patrie de ses arrière-grands-parents, pour passer les dernières années de sa vie fatiguée de la politique de Trump.

La haine pour Trump remonte à 2012 quand, lors de l’élection, l’actuel président a fait des blagues racistes contre Barack Obama remettre en question sa citoyenneté américaine, puis passer les élections de 2016 lorsque Trump l’a emporté sur Hillary Clinton. « Hillary Clinton a peut-être commis de nombreuses erreurs, mais elle a obtenu trois millions de voix supplémentaires en comptant le vote populaire », déclare De Niro. De nombreuses fois, De Niro a publiquement critiqué Trump en le traitant de fasciste suprémaciste blanc et en l’interdisant de ses restaurants: « S’il venait dans l’un de mes restaurants par hasard, je partirais instantanément ».

Dans une interview sur La Repubblica il l’appelle un gangster corrompu, un imbécile qui a commis de très graves erreurs dans la gestion de la pandémie, rappelant qu’au début, Trump avait qualifié Covid-19 de canular et que, par conséquent, de nombreux décès auraient pu être évités. « Une immense honte pour les États-Unis qui ont même réévalué George W. Bush, un sociopathe sans empathie qui devrait être arrêté. » Pour sa part, Trump l’a qualifié via Twitter de « personne avec un QI très bas ».

Des mots durs de De Niro qui auront certainement un impact sur l’opinion publique. « Ma famille est de Ferrazzano, près de Campobasso. Ai-je la nationalité italienne? Oui. Je devrai probablement déménager là-bas « , a déclaré la star hollywoodienne de 76 ans. Rappelons que même si De Niro est d’origine italienne, il est italien pendant un quart. Son père était d’origine mi-italienne et mi-irlandaise. Sa mère, par contre, était d’origine néerlandaise, anglaise, irlandaise, française et allemande.

La star raconte sur les pages de Vanity Fair sa première fois en Italie en auto-stop à l’âge de 18 ans, amoureuse de notre cinéma et ses idoles, Fellini, Antonioni, Pasolini. « Je suis fier de mes origines, l’Italie est le plus beau pays du monde, c’est celui qui a historiquement donné plus que tout autre en termes culturels et artistiques ». Il ajoute: «L’italien est une langue que j’aime beaucoup et que j’aimerais mieux connaître, ce que je sais, j’ai appris en tournant le Manuel de l’amour 3 de Veronesi en Italie. son chaos naît sa beauté ».