Les Portland Timbers n’ont pas beaucoup à faire s’ils veulent célébrer leur dernier trophée dans le style sportif américain traditionnel.

Les Timbers ont remporté le titre MLS Is Back sur le terrain du complexe sportif de Disney World mardi soir, devançant Orlando City 2-1 pour couronner le tournoi de retour au jeu de la MLS. La victoire donne aux Timbers de Portland un trophée unique pour leur cas à Providence Park, mais plus important encore, elle scelle une place dans la Ligue des champions de la Concacaf 2021. La victoire s’accompagne également de 300 000 $ sur la cagnotte de 1,1 million de dollars de la ligue, tandis qu’Orlando City remporte 150 000 $ pour atteindre la finale.

Portland a pris les devants à la 27e minute, lorsque le défenseur central Larrys Mabiala a fait rebondir la tête sur un coup franc précis de Diego Valeri. Orlando City a égalisé à la 39e minute, lorsque Nani a croisé Mauricio Pereyra, qui l’a ramené à bout portant.

Le premier but de Dario Zuparic pour les Timbers a toutefois été le vainqueur, le défenseur central étant au bon endroit pour rediriger un ballon sur un autre coup franc à la 66e minute.

Voici trois réflexions sur la conclusion du tournoi et un autre titre, en quelque sorte, pour les Timbers:

Douglas DeFelice / USA Today Sports

Des pièces détachées distinguent Timbers

Deux pièces arrêtées. Deux buts marqués par les arrières centraux. Parfois, c’est aussi simple que cela.

Pour toutes les composantes offensives de Portland, c’est son duo défensif central qui a fait la levée dans le dernier tiers. Ils ont dû le faire, car Orlando contrôlait par ailleurs environ les deux tiers de la possession et neutralisait les Timbers lorsqu’ils ont réussi à percer.

Ce sera terriblement décourageant pour Orlando City d’avaler la défaite compte tenu de la manière dont il a concédé. Le premier match est sorti d’un ballon de première classe de Valeri, dont le coup franc à plus de 40 mètres du but s’est parfaitement plié à Mabiala. Le défenseur a juste maintenu sa course, a battu Joao Moutinho à la place, surpassé sa marque et a battu le par ailleurs stellaire Pedro Gallese avec sa tête rebondissante.

Le second était encore plus impardonnable, Eryk Williamson ayant donné tout le temps nécessaire pour régler un corner et tirer dans la zone de danger, où la déviation de Jeremy Ebobisse est tombée sur le chemin de Zuparic juste devant le but.

Portland n’a en aucun cas submergé Orlando, mais il a fait ce qu’il a fait tout le tournoi: défendre solidement, enlever les forces de l’opposition pendant la majorité du match et survivre. Malgré tout, Orlando aurait pu égaliser tardivement, mais le remplaçant Kyle Smith a tiré sauvagement quand on lui a donné un regard clair pour volée au but dans les dernières minutes.

Les Timbers ont remporté quatre matches 2-1 à Orlando, auraient sans doute dû être menés aux tirs au but par Philadelphie en demi-finale et échapper au FC Cincinnati en PK en huitièmes de finale. Une équipe aussi testée en tournoi et chargée de vétérans que les Timbers – les vainqueurs de la Coupe MLS 2015 et les finalistes de la Coupe MLS 2018 – ont cependant trouvé un moyen, et ce sont eux qui prennent tout l’élan dans la reprise de la saison.

Orlando City devient respectable

Au cours de ses cinq années en MLS, Orlando City n’a pas bien réussi sur le terrain. Bien sûr, il a fait ses débuts avec Kaká, et il a construit une belle salle à domicile spécifique au football. Il a également eu cinq entraîneurs en chef (y compris les deux brefs relais intérimaires de Bobby Murphy) à cette époque et a raté les séries éliminatoires chaque saison de son existence. La façon dont MLS encourage les équipes qui ne réussissent pas dans un effort pour maintenir la parité, étant constamment mauvais demande un certain effort.

Ce tournoi allait toujours signifier différentes choses pour différentes équipes. Pour un club comme Orlando, la motivation de laisser une marque – et de se prouver que le succès est, en fait, réalisable – était claire. Surmonter son groupe et atteindre le final cimente un travail bien fait. Il y a maintenant une base pour la positivité pour les Lions. Nani a l’air rajeuni et comme un leader clair. Pereyra semble avoir l’étoffe d’un perturbateur au milieu de terrain. Les méthodes d’Oscar Pareja ont maintenant une preuve de pratique, tant au FC Dallas qu’à Orlando City.

En fin de compte, il s’agit de ce qui se passe ensuite. Orlando reprend le jeu de la MLS avec, au classement de la saison régulière qui intégrait les résultats de la phase de groupes et les deux premiers matchs avant la suspension du jeu, un modeste huit points en cinq matches. Il lui reste 18 matchs dans la campagne abrégée pour cimenter une place en séries éliminatoires et prouver que ce qui s’est passé dans la bulle ne reste pas dans la bulle.

La bulle a fonctionné – maintenant, ne gaspillez pas ce travail

Donnons le crédit là où c’est dû. En entrant dans la compétition, cela avait l’apparence d’une épave de train se déroulant au ralenti. Premièrement, il y a eu les conflits de travail supplémentaires causés par la ligue et ses joueurs devant s’entendre pour retourner jouer. Ensuite, le FC Dallas et le Nashville SC ont tous deux été contraints de se retirer en raison d’une série de tests positifs. DC United et Sporting Kansas City ont tous deux dû lutter contre des tests positifs ou faux positifs. Certains joueurs ont exprimé une certaine appréhension et une réelle inquiétude. De l’extérieur, ça ressemblait à une question de non pas si mais quand les choses allaient mal tourner.

Pourtant, la bulle est restée forte, les protocoles ont fonctionné et les individus à l’intérieur sont restés responsables. Il n’y a pas eu un seul test positif signalé par la ligue depuis le 10 juillet, et après le premier exercice d’incendie qui a abouti à une compétition de 26 équipes devenant une compétition à 24 équipes, deux groupes ont été modifiés et certains premiers matchs ont été reportés, tout a tenu le coup. et les 51 matchs ont été joués. Les jeux étaient, compte tenu des circonstances et du cadre sans ventilateur, largement divertissants. Les cotes d’écoute télévisées n’étaient probablement pas ce que la ligue espérait, mais le produit produit par les partenaires de diffusion de la ligue était – encore une fois, tout bien considéré – formidable. Tous ceux qui ont participé à cette réussite – et il en va de même pour ceux qui ont remporté la NWSL Challenge Cup dans l’Utah – méritent d’être félicités.

Vient maintenant la partie suivante: s’assurer que toute cette bonne volonté n’est pas annulée instantanément. Les clubs reprendront le jeu sur les marchés nationaux dès mercredi, lorsque les deux points aberrants, Dallas et Nashville, commenceront à rattraper les matchs de saison régulière (c’est-à-dire les matchs de phase de groupes à Orlando) qu’ils ont ratés l’un contre l’autre. Jusqu’à 5 110 fans sont autorisés à assister à Frisco, au Texas. À première vue, quels que soient les protocoles en place pour toutes les parties impliquées, tout semble irresponsable et ouvre le code du système d’honneur que les joueurs et le personnel de la ligue ont respecté à Orlando à potentiellement des milliers de fans imprévisibles. Peut-être que la MLS mérite le bénéfice du doute après le mois qu’elle vient d’avoir, et peut-être que les fans désireux d’y assister le font aussi, mais étant donné ce que nous faisons et ne savons toujours pas à propos de ce virus, il semble que la chose la plus sûre à faire serait pour limiter l’exposition au risque et éliminer toute variable potentielle.

La grande majorité des équipes n’autorisent pas les supporters à entrer dans leurs stades pour la prochaine phase de la saison, et il reste à savoir ce qui arrivera aux équipes canadiennes, qui ne peuvent pas accueillir de compétition aux États-Unis pour le moment par mandat du gouvernement. Le temps – et les actions – diront si la phase suivante est capable de rester dans les délais et de garder la 25e saison bizarre de la MLS sur la bonne voie alors que ce paysage enfer d’une année se poursuit.