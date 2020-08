Encouragé par le tournoi MLS is Back et confiant dans ses protocoles de coronavirus, Major League Soccer reprendra sa saison régulière avec des équipes jouant dans leur ville d’origine. Les 26 équipes de la ligue disputeront 18 matchs chacune, le premier entre le FC Dallas et Nashville mercredi. Dallas et Nashville joueront trois matchs l’un contre l’autre car ils ont été contraints de se retirer du tournoi MLS is Back en raison de cas de COVID-19.

La plupart des jeux seront joués sans fans en raison des réglementations locales. Les équipes seront soumises à un protocole de test rigoureux et utiliseront des vols charters ou des bus.

« Nous pensons que nous avons un bon plan, nous pensons que nos joueurs et notre personnel se concentrent sur le respect de nos protocoles, et si nous sommes capables de le faire, nous devrions pouvoir faire participer nos matchs », a déclaré le commissaire de la MLS Don Garber. a-t-il déclaré samedi lors d’une conférence téléphonique. « Et si nous ne pouvons pas faire cela de manière sûre et saine pour nos joueurs, nous devrons y remédier. »

La MLS continue de travailler avec les équipes canadiennes en raison des restrictions de voyage. Les équipes canadiennes, Montréal, Toronto et Vancouver, n’ont pas été incluses dans la première phase du calendrier. Le plan intervient à un moment où les cas et les décès de coronavirus augmentent à travers le pays. Près de 5 millions de personnes ont contracté le COVID-19 et 161 000 sont décédées.

«Nous comprenons que jouer à nouveau va avoir des défis. Nous sommes conscients de ces défis, nous y sommes préparés, nous comprenons que ce ne sera pas facile », a déclaré Garber. «Nous savons que nous pourrions avoir des problèmes qui vont nous bouleverser et même nous forcer à reporter les matchs. Nous sommes conscients de la nécessité d’être flexibles, nous sommes conscients que nous entrons dans une nouvelle normalité pour notre industrie ».

Le tournoi MLS is Back d’un mois a été joué sans fans au complexe Wide World of Sports d’ESPN à Walt Disney World. Le match de championnat est prévu mardi entre Portland Timbers et Orlando City. Les joueurs et le personnel de l’équipe ont eu lieu dans deux complexes Disney pendant toute la durée du tournoi, qui a débuté le 8 juillet. Les matches de phase de groupes comptent pour la saison régulière.

La MLS a suspendu la saison le 12 mars en raison de la pandémie après que les équipes aient joué deux matchs chacune. Célébrant sa 25e saison, la ligue avait ajouté deux équipes d’expansion cette année, Nashville et l’Inter Miami.

La MLS est de retour comme si elle pourrait dérailler au début lorsque Dallas et Nashville ont dû partir. Mais à part ces deux équipes, seuls deux tests positifs ont été confirmés: un du Sporting Kansas City et un de Columbus.

Après leur match au Toyota Stadium mercredi, Dallas et Nashville joueront à nouveau le 16 août. Un troisième match entre les deux équipes sera programmé ultérieurement.

« Ayant souffert du chagrin du tournoi d’Orlando, c’est merveilleux de se préparer pour notre premier match en cinq mois », a déclaré l’entraîneur de Nashville Gary Smith dans un communiqué. « Les joueurs et le staff sont ravis de reprendre la course et nous ne souhaitons rien de plus que de nous mettre au courant des matchs pour promouvoir le développement de l’équipe que nous avons tous manquée. »

Le FC Dallas a annoncé que le Toyota Stadium ouvrirait pour un maximum de 5 110 fans, et que tout le monde doit porter des masques. Les équipes de la Ligue disputeront six matchs lors de la première phase du retour de la saison, trois à domicile et trois à l’extérieur. Le Real Salt Lake et le Sporting Kansas City ont également annoncé qu’un nombre limité de fans serait autorisé.

Dix-huit clubs participeront aux éliminatoires. Le dernier jour de la saison régulière est le 8 novembre et le championnat de la Coupe MLS le 14 décembre.

Avec des informations d’AP.

