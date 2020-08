SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA). Ce matin là Polisportiva Santa Maria, une association de Salerne qui disputera pour la première fois le championnat national amateur le plus élevé de la saison 2020/21, a défini quatre opérations entrantes importantes qui renforceront le sous-parc disponible pour monsieur Gianluca Esposito.

Les joueurs en question sont Mario Migliarotti, Alessandro Lambiase, Pietro Citro est Matteo Napolitano. Voici le programme en bref:

Migliarotti, né en 2001, défenseur, a joué la saison dernière avec le maillot Albanova, dans le groupe A de l’excellence de Campanie. Pour lui, tout d’abord, des expériences avec Castrovillari, Afro Napoli United et dans les secteurs jeunesse de Salernitana et Benevento. Lambiase, né en 2001, défenseur, portait le maillot de San Tommaso Calcio la saison dernière, une équipe de l’Irpinia impliquée dans le championnat de Serie D. Avant cela, il portait cependant le maillot Salernum Baronissi. Citro, né en 2003, milieu de terrain, a été la révélation « bébé » de Castel San Giorgio lors de la dernière saison disputée dans le championnat de l’Excellence. Pour lui plusieurs « appels » en équipe première avec M. De Cesare et convocation aux Représentants Régionaux de la catégorie. Napolitano, né en 2002, ex Oasi San Feliciana, extérieur Eclanese et Gladiator.