Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, semble avoir remis son équipe de relations publiques en action alors que les esprits des fans recommencent à bouillir à cause des transferts du club.

Les frustrations contre Woodward et la famille Glazer ont grandi à un tel degré en janvier que le réalisateur né dans l’Essex aurait embauché l’ancien journaliste de Sun Neil Ashton pour être son représentant des relations publiques et essayer d’améliorer son image.

Les premiers résultats auraient inclus des articles écrits par des fantômes, publiés sous des noms tels que Neil Custis du Soleil, qui ont peint Woodward sous un jour favorable.

«Ed Woodward n’est PAS à blâmer pour la pagaille de Man Utd… il a été déçu par les vitriers et les managers» a lu un de ces articles.

«Woodward… a révolutionné un département commercial auparavant archaïque pour compenser les dettes de Glazer et s’assurer que beaucoup d’argent est disponible», poursuit l’article.

Si des managers du calibre de Van Gaal et Mourinho identifient un joueur, alors qui est Woodward, Gill ou n’importe qui d’autre pour les interroger.

«Pourtant, comme Pogba n’a pas changé depuis le premier jour, cela semble être la faute de Woodward.»

Malheureusement pour Woodward, les fans pensaient que les articles étaient de la propagande et cela semblait les exaspérer encore plus.

Début février, les portes de la maison de Woodward dans le Cheshire ont été vandalisées, apparemment par des fans en colère, mais même dans ce cas, après la présence d’un journaliste et d’un caméraman de The Sun, il y avait des allégations selon lesquelles il s’agissait d’un coup de presse pour gagner de la sympathie pour lui.

Avance rapide vers la prochaine fenêtre de transfert – celle actuelle – et les tensions recommencent à monter. Et curieusement, des articles commencent à apparaître dans les tabloïds qui ont un sentiment pro-Woodward en eux.

Tard hier soir, par exemple, The Mirror a publié un article de Simon Mullock affirmant que « United ne veut pas répondre au prix demandé de 108 millions de livres sterling du Borussia Dortmund. [Jadon Sancho] lorsque les salaires et les honoraires des agents ajouteraient 100 millions de livres supplémentaires au coût de la signature de l’accord.

«Et donner au joueur de 20 ans un salaire de près de 300 000 £ par semaine briserait également la structure salariale du club.»

C’est un rapport curieux. De quelle structure de rémunération s’agit-il? Celui qui a vu Alexis Sanchez sur un contrat (négocié par Woodward) allant jusqu’à 570 000 £ par semaine? Ou celui qui a David de Gea sur un contrat de 375 000 £ par semaine (également négocié par Woodward)?

L’article continue:

«Le vice-président exécutif Ed Woodward a travaillé dur pour maîtriser la masse salariale la plus élevée de la Premier League au cours des 12 derniers mois.

«Plus de 1 million de livres sterling par semaine ont été économisés en retirant Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ander Herrera et Ashley Young de la masse salariale.»

Quel héros Ed est. Comment il a intelligemment réussi à perdre Ander Herrera pour rien pour se débarrasser de son salaire ridicule de 60 000 £ par semaine!

L’article ne semble pas aussi manifestement pro-Woodward que celui de Custis en janvier et apparaît dans The Mirror plutôt que dans The Sun. Mais on ne peut s’empêcher de se demander si la main d’Ashton l’a guidé dans une certaine mesure.

Si Ashton est à nouveau actif, cela suggérerait que Woodward ressent déjà la pression dans une autre fenêtre de transfert marquée par le silence, la paralysie et l’inactivité de l’équipe de transfert et la déception et la frustration des fans.

