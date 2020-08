La Real Sociedad a débuté la pré-saison par une victoire discrète face à l’UD Logroñés (3-1), une équipe récemment promue en Ligue SmartBank, dans un match où David Silva n’a pas encore fait ses débuts.

22/08/2020 à 21:24

CEST

Lucas Cadet

Dès le début du match, un penalty sur l’ancien Girona Portu a été converti par Willian José dans le premier but de la pré-saison. Ceux d’Imanol contrôlaient sans problèmes majeurs contre un Logroñés en difficulté mais sans ressources.

Ainsi, la domination des Donostiarras était évidente, jouant bien et atteignant les dominions de Rubén Miño. Un penalty sur Gorosabel a permis à Portu de prolonger l’écart, et le Murcien allait répéter juste une minute plus tard en profitant d’un corner pour inscrire le troisième but txuri-urdin.

Après la pause, Alexander Isak a pardonné le quart du Real, mais ce qui est arrivé c’est le trois contre un dans un nouveau penalty, le troisième de l’après-midi, qu’Andy a envoyé aux mailles.

De là à la fin, il s’est amélioré dans la Rioja, de plus en plus sédentaire, tandis que Mikel Merino était le plus proéminent dans les locaux, prenant la poignée dans le noyau.

FICHE TECHNIQUE

Société réelle: Zubiaurre, Gorosabel, Llorente, Zubeldia, Aihen; Guridi, Zubimendi; Portu, López, Bautista; Willian José. En seconde période, ils ont joué: Merino, Oyarzábal, Sagnan, Isak, Monreal, Barrenetxea, Le Normand, Navarro, Djouahra et Blasco

UD Logroñés: Mon non; Adrián, Gorka, Bobadilla, Andy; Andy, Errasti; Zelu, Oletxea, Rubén Martínez; Ander Vitoria. Ils ont également joué: Sergio, Sierra, Víctor, Siddiki, Petcoff, David, Lapeña, Yari, Lapeña, Juanjo, José Viguera.

Buts: 1-0 M.5 Willian José, sur penalty. 2-0 M.39 Portu, sur penalty. 3-0 M.40 Portu. 3-1 M.52 Andy, sur penalty.

Arbitre: Rezola Etxeberria (basque).

Incidents: Zubieta. Derrière des portes closes.