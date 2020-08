Vendredi 21 août 2020

Lors de la diffusion de la finale de la Ligue Europa entre l’Inter et Séville, une attitude furieuse de l’entraîneur Antonio Conte a pu être observée dès les premières minutes de jeu. Au fil des heures, il a été confirmé que sa colère était contre le joueur de Séville, Ever Banega.

Ils ont touché une corde sensible avec l’entraîneur italien Antonio Conte et il est devenu fou. Le stratège italien a joué dans une discussion difficile avec le milieu de terrain de Séville Ever Banega, qui s’est terminée par une menace de l’entraîneur au joueur, incitant l’arbitre à l’avertir d’un carton jaune à la fin de la Ligue Europa. L’Argentin est allé provoquer et le plan s’est très bien déroulé.

C’était la 15e minute de la première mi-temps et les joueurs lombards et le banc ont courageusement réclamé une main de Diego Carlos dans la surface. Quand cela s’est produit, Ever Banega est venu se moquer de l’entraîneur pour son « toupet » comme indiqué par le joueur. Conte a perdu son sang-froid et a crié au trans-andin « Je t’attendrai dehors plus tard. »