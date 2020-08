Homme du match. Luuk De Jong il était le meilleur sur le terrain lors du match le plus important de Séville: doubler en finale contre l’Inter, et Dieu merci, il n’a pas eu à jouer. Jusqu’à la fin, il était en deuxième course avec En-Nesyri, Lopetegui a aligné le titulaire et il a répondu avec un doublé. Décisif pour le 3-2 à l’Inter. Deux buts plus la coupe, merci. La sixième Ligue Europa pour Séville, personne n’a gagné plus. Et Luuk l’a élevée en tant que protagoniste lors de la photo finish: trois buts, celui de la victoire en demi-finale contre Manchester United et les deux hier qui ont éliminé Antonio Conte. Critiqué pendant presque une saison entière, hier il a pris sa revanche. Deux buts, deux têtes. L’intuition de ceux qui nous avaient vus depuis longtemps: « Je sais comment Navas joue sur l’aile, il essaie toujours de dépasser le défenseur pour passer rapidement », a-t-il déclaré après le but avec United. Copiez et collez quelques jours plus tard: la croix de Jésus et la tête de Luuk. En effet, Luukinho comme on l’appelle depuis l’enfance. Brésilien mort, Néerlandais né en Suisse, à Aigle, ville industrielle qui est le siège de l’Union Européenne du Cyclisme depuis 1990.

Héros de la finale 2020 Luuk de Jong = #UELMOTM #UELfinal pic.twitter.com/IHWuQ5Vbxl – UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 août 2020

L’INTUITION – De Jong est un attaquant qui a toujours marqué des buts: 28 l’an dernier avec le PSV, plus de 100 en cinq ans. Premier point de mouvement, il peut également jouer à l’extérieur dans une attaque à trois ou derrière un attaquant en 4-2-3-1. Il marque et assiste, près de 80 depuis le début de sa carrière. Pas mal pour un attaquant. Séville l’a emmené à la place de Ben Yedder cet été pour 12,5 millions d’euros, une intuition du ds Monchi qui avait flairé l’affaire. Il y a ceux qui prétendent qu’il a marqué quelques buts – 10 cette saison – mais quand il obtient une main c’est toujours décisif. En Europe mais aussi en Liga, où il a rapporté 6 points à Séville, dont les trois remportés lors du derby avec le Betis. Recherchez « De Jong » sur Google et le premier résultat qui sort est Frankie, milieu de terrain de Barcelone. Relation? Aucun, juste un cas d’homonymie.

PAIN ET SPORT – Le fils de deux joueurs de volley-ball professionnels, le frère de Luuk (plus âgé, à un an et demi d’intervalle) s’appelle Siem et est un milieu de terrain de Cincinnati en MLS. Si semblables que quand ils étaient petits, ils les ont pris pour des jumeaux. Des idées claires immédiatement pour les frères De Jong, qui ont toujours préféré le football au volleyball, malgré l’influence de maman Loekie et papa George. Et comme un enfant, c’était Siem le plus fort, que l’Ajax pêchait dans les équipes de jeunes De Graafschap laissant Luuk là-bas. Une question de temps, pour ceux qui savent attendre. Et aujourd’hui, il a récolté ce qu’il a semé entre le travail et les sacrifices.

Merci #playstation pour mon incroyable joystick doré! #welcometotheworldsbiggestclub pic.twitter.com/R4KirqBWUz – Luuk de Jong (@ LuukdeJong9) 14 janvier 2016

TOP ET FLOP – En dehors du terrain, il passe des heures à jouer au Play. Fifa? Aussi, mais Luuk est un nostalgique: parmi les jeux préférés se trouve l’ancien Super Mario. Il aime tellement la console que Play Station lui a offert un joystick doré personnalisé. A l’image de la Ligue Europa, qui s’est levée hier vers le ciel pour la première fois de sa carrière. Trois, cependant, les championnats néerlandais remportés avec le PSV dans lequel il y avait aussi le napolitain Lozano. Il y a 10 ans, il a contribué au premier championnat remporté par Twente de son histoire, convaincant la direction de vendre l’attaquant partant Blaise N’Kufo. Choix primé, car l’année suivante De Jong explose en marquant 20 buts les saisons. Il a floppé au Borussia Monchengladbach et à Newcastle avant de revenir aux Pays-Bas et de signer avec Séville cet été, qu’il préférait à deux propositions du Mexique. De Jong a pris sa revanche en donnant la Ligue Europa à Séville, et ces critiques du début de saison se sont transformées en applaudissements.

@francGuerrieri