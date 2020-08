L’une des saisons les plus étranges de l’histoire du football européen se termine enfin et se transforme en ce qui équivaut à l’intersaison la plus courte de l’histoire du football européen. La Ligue des champions se termine la semaine prochaine et la campagne 2020-21 de Ligue 1 commence presque directement par la suite, mais prenons un moment pour réfléchir aux chiffres derrière la saison 2019-20.

Qu’est-ce qui a changé après le redémarrage?

L’arrêt du coronavirus était évidemment le scénario dominant de la saison dans son ensemble, car chaque sport a été à la fois mis à l’arrêt en mars et laissé pour élaborer son propre plan de redémarrage. Lorsque le football est revenu dans toute l’Europe, il a été joué dans la chaleur de l’été et a subi quelques changements de règles – à savoir, une augmentation de trois à cinq remplaçants et l’introduction de pauses d’hydratation à mi-temps.

Comment tout ce changement a-t-il réellement modifié le produit?

En comparant les statistiques avant et après des quatre des cinq plus grandes ligues européennes qui ont en fait redémarré – la Ligue 1 a annulé le reste de la saison en mars – nous pouvons relever quelques tendances.

La Serie A s’est avérée être la ligue la plus amusante des cinq grands d’Europe … ne le dites pas à la Bundesliga. Giuseppe Cottini / NurPhoto via .

La pression défensive a diminué et les possessions ont donc été plus longues

Ces quatre ligues (la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Bundesliga allemande et la Serie A italienne) sont passées de 96,3 possessions par 90 minutes à 91,0, et de 4,6 passes par possession à 5,0. Les infractions ont tenté moins de passes risquées – 34,0% des passes étaient vers l’avant et 13,5% étaient quantifiées comme des balles longues, contre 35,3% et 13,5%, respectivement, avant l’arrêt – tandis que les défenses semblaient également déplacer leurs niveaux d’agression vers le bas. Les passes d’Opta autorisées par mesure d’action défensive (PPDA) sont une mesure solide de l’agression défensive; Les équipes de ces ligues sont passées de 11,8 PPDA à 12,7, les adversaires dépossédés moins (de 9,3 par 90 minutes à 8,4) et ont commis moins de fautes graves (de 2,3 cartons jaunes à 2,0), tandis que le nombre total de duels au sol est passé de 74,7 à 69.9.

Ce jeu plus passif était-il donc un signe de fatigue défensive ou d’économie d’énergie? Un mauvais conditionnement? Manque de foule se traduisant par un manque d’énergie? Pas nécessairement. Cela semblait provenir principalement du fait qu’une équipe avait ou non quelque chose à jouer. Considérer:

Au milieu d’une lutte désespérée (et finalement futile) pour la qualification européenne, Getafe de la Liga est passé d’un 9,2 PPDA intense à un 8,8 en sixième. Leicester, essayant de s’accrocher à la qualification en Ligue des champions, est passé de 9,8 à 9,0. Le Werder Bremen, pour tenter de se sauver de la relégation, est passé de 13,9 à 11,7. Barcelone, en voyant disparaître son avance en Liga, est passée de 9,8 à 8,9. Pendant ce temps, Brighton de la Premier League, à l’abri de la relégation mais loin de la contestation européenne, est passé à la troisième vitesse, passant de 10,3 PPDA à 16,5. Fribourg, dans une position similaire en Bundesliga (bien que plus proche de l’Europe que Brighton), est passée de 14,8 à 18,6. Norwich City, sans espoir dans son combat futile contre la relégation, est passé de 13,0 à 16,9.

Après le redémarrage, les jeux importants étaient toujours joués avec importance et haute qualité. Mais peut-être que les jeux les moins significatifs étaient … un peu moins significatifs que jamais.

Les clubs de Premier League comme Burnley n’ont utilisé pratiquement aucune de leurs substitutions autorisées après le redémarrage, malgré cinq avec lesquels jouer. CLIVE BRUNSKILL / POOL / . via .

Qui a utilisé ses sous-marins?

Alors que les pauses d’hydratation étaient souvent utilisées comme des temps morts et des opportunités de changements stratégiques ou tactiques, le changement de règle post-arrêt le plus discuté était l’augmentation des substitutions. Cela est resté un sujet dans cette minuscule intersaison alors que les ligues ont débattu du maintien de la règle en place.

L’idée a été repoussée – elle pourrait facilement récompenser les équipes avec une meilleure profondeur, et comme ces équipes sont généralement les clubs les plus riches avec déjà tous les avantages en argent et en talents, cela ne fait que renforcer ces avantages.

La plupart des sous-marins moyens, après le redémarrage

1Napoli5.002TBologna4.922TSassuolo4.922TLazio4.925Levante4.916Paderborn4.897Parma4.858Athletic Bilbao4.829Brighton & Hove Albion4.7810TMainz 054.7810T1. FC Köln4,78

Nous ne pouvons pas dire que les choses ne se passeront pas ainsi à long terme, mais au cours de la reprise estivale, les clubs riches n’en ont pas vraiment tiré d’avantage majeur. En fait, seules les équipes de Serie A ont vraiment essayé.

Sur les 13 clubs ayant une moyenne de 4,75 ou plus, sept étaient des clubs italiens. D’un autre côté, la plupart des clubs qui ont choisi de ne pas adopter le changement de règle étaient également d’un seul pays.

Comme le montre le deuxième graphique, sur les 14 clubs ayant une moyenne de 3,8 sous-marins ou moins, 10 étaient de la Premier League. Tous sauf un avaient en moyenne trois sous-marins ou plus, ce qui signifie qu’ils utilisaient la règle dans l’ensemble, mais les différences d’une ligue à l’autre étaient frappantes. Et la Premier League n’a probablement pas non plus besoin de prendre le temps de voter contre l’utilisation permanente de la règle des cinq sous: leurs équipes n’allaient évidemment pas l’adopter de toute façon.

Les équipes de ces quatre ligues comptaient en moyenne 4,29 sous-marins pour 90 au total, mais parmi les clubs les plus bien financés de ces ligues, seuls quelques-uns étaient au-dessus de la moyenne. Le Bayern Munich en moyenne seulement 3,67, le Real Madrid et Chelsea 4,0, la Juventus 4,08, Barcelone 4,09, Manchester City 4,1 et Manchester United 4,11. Liverpool avait une moyenne de 4,67, mais les Reds avaient également déjà remporté la Premier League et ouvert un peu leur banc.

Moins d’abonnés en moyenne, matchs après redémarrage

1Burnley1.782West Ham United3.003TWolves3.113TSouthampton3.115Crystal Palace3.116Sheffield United3.207Tottenham3.338Torino3.549Watford3.5610Bayern Munich3.67

Cette dernière partie était probablement la clé à nouveau. Les enjeux comptent ici. Dans les matchs décidés par trois buts ou plus, après tout, l’équipe gagnante a inscrit en moyenne 4,68 sous-titres par match et le perdant en moyenne 4,7. Si rien d’autre, les clubs plus riches pourraient tirer un léger avantage simplement de pouvoir asseoir la moitié de leurs partants pendant 20 à 30 minutes dans des victoires éclatantes.

La Serie A était la ligue la plus intéressante en ce qui concerne l’utilisation de sous-marins, mais elle était intéressante par une définition différente en ce qui concerne les pénalités.

C’était comme si chaque but de la Juventus cette année était un penalty, mais …

« Qu’est-ce qu’on fait, couper les bras du joueur? » Vous pourriez pardonner au manager de l’Atalanta Gian Piero Gasperini d’avoir été un peu dramatique après le match nul 2-2 de son club contre la Juventus. L’Atalanta avait besoin de trois points pour rester sur les talons de la Juve dans la course au titre de Serie A et a battu les champions dans presque toutes les catégories, mais un: frapper le ballon des mains des défenseurs à bout portant. Deux buts de pénalité de la Juve via des handballs involontaires ont sauvé un point et, finalement, le titre.

C’était une manière appropriée de mettre fin à la course de Serie A, car les handballs étaient devenus l’un des scénarios définitifs de la saison italienne. L’International Football Association Board a tenté de clarifier la règle du handball en mars 2019, mais lorsqu’il est combiné avec le VAR, il a rendu la règle terriblement stricte. Et les arbitres de Serie A l’ont interprété encore plus strictement que la plupart.

À quel point? Ce strict:

Plus grand nombre de pénalités gagnées, 2019-20, ligues Big 5:

1Lazio182Genoa163Lecce154TMan United144TRoma144TJuventus147Sampdoria128TMan City118TVillarreal118TReal Madrid118TFiorentina118TInter Milan11

En 2018-19, quatre équipes des ligues Big 5 ont remporté au moins 12 pénalités et aucune n’en a gagné plus de 13. En 2019-20, cinq équipes italiennes en ont remporté plus de 13.

Les appels de handball dans les ligues Big 5 ont augmenté d’environ 22% de 2018-19 à 2019-20, mais l’effet n’a pas été vu dans toutes les ligues – par exemple, les équipes de la Liga et de Serie A ont concédé plus de 0,9 handball par match par rapport à 0,45 en Premier League. Pendant ce temps, une bonne partie des appels de handball de Serie A sont entrés dans la surface. Les équipes de Serie A ont en moyenne 0,25 pénalité concédées, alors qu’aucune des autres ligues des Big Five ne dépassait 0,16. C’est une différence d’environ quatre pénalités par équipe et par saison en moyenne, y compris les deux susmentionnés dans peut-être le plus grand match de la campagne de Serie A.

La Serie A se distingue d’une autre manière: amusante

La Juventus n’a pas seulement accumulé une tonne de pénalités en Serie A cette saison. Ils ont également apporté le plaisir comme le reste de la ligue. Matteo Bottanelli / NurPhoto via .

Pas vraiment! Vous savez ce qui est très amusant à regarder? Les joueurs tirent. Et vous savez quelle ligue a vu plus de cela que quiconque (et pas seulement du point de penalty)? Série A.

Dans le Big 5, 18 équipes ont en moyenne au moins 0,155 tentatives de tir par possession. Sans surprise, Manchester City a ouvert la voie avec 0,232, mais 12 des 17 autres équipes de la liste venaient d’Italie: Juventus (0,213), Naples (0,211), Inter Milan (0,195), Rome (0,195), Atalanta (0,193) , AC Milan (0,181), Lazio (0,176), Sassuolo (0,172), Lecce (0,159), Sampdoria (0,159), Fiorentina (0,159) et Bologne (0,155).

Ces clichés étaient-ils particulièrement bons? Seigneur, non. Napoli en moyenne seulement 0,101 XG par coup, 11e pire dans le Big 5, et Sampdoria (0,102) n’était pas loin derrière. En fait, seul Atalanta figurait dans le top 30 du Big 5 dans cette catégorie. Pourtant, à une époque où les équipes de possession travaillent le ballon dans la surface et apprennent quels coups sont d’une qualité particulièrement élevée, il est presque réconfortant de savoir qu’il existe une ligue qui embrasse toujours le « vous manquez 100% des coups que vous ne faites pas. prendre « philosophie. La romance est toujours vivante en Italie.

Real Betis, ou pourquoi la possession n’est pas toujours la réponse

Il est assez bien établi que (a) les équipes les plus riches d’une ligue donnée ont tendance à monopoliser le ballon et à accumuler de gros taux de possession, et (b) ces mêmes équipes ont tendance à gagner le plus. C’est une relation insoluble: il existe une forte corrélation entre les nombres de possession et les totaux de points, l’argent et les totaux de points, et les nombres de possession et l’argent.

Si vous n’avez pas le compte bancaire d’une équipe d’élite, alors jouer au jeu de possession devient ténu. Vos chances d’accumuler les pièces dont vous avez besoin – les passants en équilibre dans la colonne vertébrale de votre alignement, les joueurs avec les compétences de finition requises, les défenseurs et les milieux de terrain défensifs capables d’étouffer correctement les contre-attaques – sont terriblement faibles.

Prenez le Real Betis. Le club andalou a embauché Rubi pour installer le style favorable à la possession qu’il avait utilisé pour faire huesca promu en Liga pour la première fois en 2017-18. Cela n’a pas pris. Parmi les 26 équipes du Big 5 avec un taux de possession d’au moins 53%, le Betis avait l’une des listes de paie les plus basses, en moyenne de loin le moins de buts (seulement 1,26) et a accordé le deuxième plus (Sassuolo de Serie A a accordé 1,66 par match mais a fait la moyenne 1.82 également). Sans surprise, ils ont également généré beaucoup moins de points par match – seulement 1,08 pour la saison, y compris les cinq matchs après le licenciement de Rubi le 21 juin. Ils ont terminé à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Quelques équipes ont prouvé que vous pouviez gagner un montant décent sans le ballon aussi. Parmi les 25 équipes avec un taux de possession inférieur à 45%, quatre ont obtenu en moyenne au moins 1,4 point par match: Grenade et Getafe de la Liga – j’ai écrit sur les deux en mars – et Sheffield United et Burnley de la Premier League. Sheffield et Burnley détestaient à la fois le ballon et les substitutions, apparemment, mais tous deux étaient impliqués dans la course aux places européennes pendant une grande partie de la saison.

Brendan Rodgers et Leicester sont venus si près de terminer dans le top quatre de la Premier League, mais vous pouvez voir ce qu’ils essaient de construire avec un budget. ANDREW BOYERS / POOL / . via .

Leicester City de Brendan Rodgers a été l’une des plus grandes histoires de la saison de Premier League, à la fois pour le bien (ils étaient à la deuxième place en janvier) et pour de moins bonnes raisons (ils se sont effondrés à la cinquième place et ont raté la Ligue des champions). C’est dommage que l’effondrement ait fini par aspirer beaucoup d’oxygène, car ils ont presque réussi quelque chose de fascinant: aligner une gamme d’étoiles de la Premier League de marque à prix réduit avec des résultats proches de la Ligue des champions.

Je suis récemment tombé sur une application assez fantastique conçue pour créer des scores de similitude parmi les joueurs de football européens. C’est un outil amusant en général – il souligne des choses que vous avez peut-être déjà soupçonnées sur la similitude fonctionnelle entre Robert Lewandowski et Sergio Aguero, ou Kevin de Bruyne et Angel di Maria, ou Raheem Sterling et Romelu Lukaku. (D’accord, probablement pas le dernier.)

En jouant avec l’outil, cependant, j’ai commencé à remarquer que les joueurs de Leicester apparaissaient un peu. Non seulement Leicester a fait un travail plus efficace de l’approche de possession sans argent comptant que des clubs comme le Betis, mais ils ont également fait un travail assez incroyable en créant des rôles familiers pour des jeunes extrêmement talentueux.

– Le meilleur match pour Roberto Firmino de Liverpool: Harvey Barnes de Leicester

– Le meilleur match pour Mo Salah de Liverpool: Kelechi Iheanacho de Leicester (qui, sans surprise, était également l’un des meilleurs matches pour Sadio Mane)

– Le match n ° 3 de Kevin de Bruyne parmi les joueurs de 23 ans et moins: Demarai Gray de Leicester

Le milieu de terrain défensif / ballon de démolition Wilfried Ndidi était fondamentalement une meilleure version de Victor Lindelof de Manchester United, les arrières Ricardo Pereira et Ben Chilwell étaient statistiquement assez similaires à Alphonso Davies et Benjamin Pavard du Bayern, et les milieux de terrain James Maddison (Jack Grealish) et Youri Tielemans (Christian Eriksen) ) étaient similaires à d’autres joueurs réputés (et coûteux).

Vous pouvez voir la vision de Leicester en mettant cela ensemble, et les Foxes étaient en gros un peu plus talentueux pour ne pas voler une place parmi les quatre premiers. J’ai récemment écrit qu’il est difficile de voir ce que cette liste de base pourrait accomplir de plus sans plus de profondeur et de score, mais il convient de mentionner que tous ces joueurs, avec toutes ces heureuses similitudes, entrent ou sont encore à quelques années de là. entrant, leurs nombres premiers respectifs.

S’ils peuvent rester ensemble, il y a peut-être encore de la place pour que ce talent s’épanouisse.