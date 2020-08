Date de publication: dimanche 9 août 2020 3:34

Emiliano Martinez a suggéré qu’il pourrait quitter Arsenal dans une tournure surprenante pour l’avenir du gardien de but.

Martinez est avec les Gunners depuis une décennie, mais n’a fait que 15 apparitions en Premier League. Cependant, plus de la moitié d’entre eux sont venus cette saison, car il a remplacé Bernd Leno pour la dernière ligne droite de la campagne.

Le buteur argentin a largement impressionné lorsqu’on lui a donné sa chance et était membre de la formation de départ quand Arsenal a battu Chelsea pour remporter la FA Cup.

Même avant cet argenterie, rapports ont indiqué qu’Arsenal ferait preuve de confiance en l’homme de 27 ans. Martinez est en rupture de contrat en 2022, mais pourrait être récompensé pour son ascension à la première place.

Cependant, Martinez a maintenant mis son avenir en doute en laissant entendre qu’il pourrait encore demander à quitter le club s’ils ne peuvent pas garantir qu’il restera le premier choix.

« J’ai montré au club que je pouvais jouer pour eux et quand je reviendrai la saison prochaine, je devrai avoir plus de matchs », a déclaré Martinez à Continental dans son pays natal (via The Mirror).

«C’est la seule façon pour moi de rester à Arsenal.

«Mon objectif est de consolider ma place avec Arsenal et d’atteindre l’équipe nationale argentine en tant que numéro un.

« Je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas compris cela et si je ne joue pas pour Arsenal, alors je passerais clairement à autre chose. »

MARTINEZ LIÉ AVEC LEEDS

Les commentaires de Martinez intéresseront Leeds United, qui fait partie des clubs intéressés par lui.

En juin, des rapports ont révélé que Leeds avait identifié l’Argentin comme un éventuel renforcement du but. Kiko Casilla a eu du mal à convaincre pleinement, les Blancs envisagent donc de les remplacer avant leur retour en Premier League.

La promotion de Martinez au poste de départ chez Arsenal a remis ces plans en question. Cependant, ses derniers commentaires suggèrent qu’il réfléchit toujours à son avenir.

Martinez a passé toute sa carrière professionnelle sous contrat à Arsenal, même s’il a été prêté à plusieurs reprises.

Il a également précédemment ouvert la porte à un retour à Independiente en Argentine. Il a parcouru leurs rangs de jeunesse avant de s’installer en Europe.

« S’il y a un club dans lequel je vais aller en Argentine, c’est Independiente », a-t-il déclaré en mai.

«Je ne leur dirai jamais non; Je suis très reconnaissant.

«J’ai toujours eu le goût amer de ne pas pouvoir faire mes débuts en Primera avant d’aller en Europe.»