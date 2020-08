Né à Miami, Konrad de la Fuente a reçu le maillot n ° 45 alors qu’il s’entraîne avec la première équipe du FC Barcelone en vue de la rencontre des Catalans avec Naples lors du match de l’UEFA Champions League.

Né de parents haïtiens, Konrad a déménagé à Barcelone à un jeune âge alors que son père a pris un emploi à l’ambassade d’Haïti en Espagne. Il est à La Masia depuis environ 7 ans maintenant, et a récemment joué dans la course de l’équipe B dans les éliminatoires de promotion.

Konrad a représenté les États-Unis au niveau des jeunes, y compris à la Coupe du Monde de la FIFA U-20 2019 en Pologne.

Il n’est pas encore confirmé si Konrad participera au match contre Naples, mais ses chances sont plus élevées que la normale en raison de l’équipe inhabituellement courte de Barcelone.

Avec des blessures affectant Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, plus les suspensions de Sergio Busquets et Arturo Vidal, et avec Arthur quittant essentiellement l’équipe, et avec Martin Braithwaite inéligible pour la Ligue des champions … il y a beaucoup d’opportunités pour les équipes B en ce moment. .

Ansu Fati, Riqui Puig et Ronald Araújo ont déjà tenté leur chance et sont considérés comme intégrés dans la première photo d’équipe. Pendant ce temps, Konrad est rejoint par plusieurs équipiers B qui cherchent à faire leurs débuts – Monchu, Ludovit Reis, Óscar Mingueza et Jandro Orellana – qui s’entraînent tous avec l’équipe senior en ce moment.