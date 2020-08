Le RB Leipzig a été fondé il y a seulement 11 ans, mais il affrontera mardi le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions après qu’un but tardif de l’international américain Tyler Adams a scellé une victoire 2-1 en quart de finale contre l’Atletico Madrid. Ce fut une victoire pour l’organisation et la planification du RB Leipzig, pour la manière intelligente dont il a géré ses affaires et, surtout, pour son entraîneur de 33 ans, Julian Nagelsmann.

Le PSG, bien sûr, sera le favori, mais la menace à laquelle il sera confronté sera très différente de celle qu’il a surmontée contre Atalanta. L’équipe de Serie A a troublé le PSG avec son pressing. Leipzig offrira cela, mais d’une manière moins directe et moins évidente. Avec Atalanta, un adversaire sait ce qu’il va obtenir; avec Leipzig de Nagelsmann, on ne peut jamais en être sûr.

Lluis Gene / .

L’affaire de jeudi avait été un match d’attrition prévisible, avec l’Atletico assis en profondeur et Leipzig jouant avec plus de prudence que d’habitude, refusant de se faire entraîner et de s’ouvrir au comptoir. L’équipe de Bundesliga a dominé la possession, mais à l’occasion, elle a menacé de trouver un espace dans l’arrière-garde de l’Atletico, les passes se sont égarées.

L’inquiétude pour Leipzig avait été que sans Timo Werner, vendu à Chelsea et – honteusement – autorisé à bouger avant la fin de la saison, il manquerait d’avant-garde. Mais c’est le remplaçant de Werner, l’attaquant espagnol de 22 ans Dani Olmo, qui a ouvert le score six minutes après la mi-temps. Konrad Laimer a joué dans Marcel Sabitzer, et quand il a traversé, Olmo a plongé en avant pour guider sa tête sur Jan Oblak et au deuxième poteau.

L’Atletico a longtemps offert une menace minime. Il y a eu une plongée de Renan Lodi alors qu’il entrait par effraction du côté gauche de la surface juste après l’heure, mais même cela ressemblait à du désespoir avec un seul autre joueur de l’Atletico dans la région. Puis Joao Felix est venu.

L’attaquant portugais de 20 ans reste le quatrième joueur le plus cher de l’histoire. Il y avait eu le sentiment que malgré tous ses investissements dans les zones avancées, cette équipe de l’Atletico Madrid ne ressemblait en rien à l’unité cohérente qu’elle était il y a environ cinq ans – comme si en essayant de devenir plus expansive, elle avait perdu quelque chose d’essentiel. Mais après avoir remplacé Hector Herrera juste avant l’heure, il a injecté une énergie et une imagination vitales sur la ligne de front de l’Atletico. À la 70e minute, se précipitant dans la surface, il fit semblant de tirer, tirant une fente désespérée de Lukas Klostermann qui devint une faute et une pénalité évidentes. Montrant admirablement calme, Félix a ensuite conduit la pénalité bas et fort dans le coin inférieur.

Cela a incité un changement de Leipzig, avec Adams remplaçant Laimer pour s’asseoir profondément au milieu de terrain et ramasser Felix avec un passage à quatre arrière. Et cela, bien sûr, est l’une des fascinations de Nagelsmann. Il s’adapte constamment et fait parfois des changements tactiques assez importants dans les jeux. Non seulement cela a étouffé Felix, mais cela a apporté un but gagnant, car Adams a été laissé dans l’espace juste à l’extérieur de la surface. Ayant été libéré par une passe intelligente au tournant de Sabitzer, la réduction d’Angelino a trouvé Adams, et son tir a volé à l’aide d’une grande déviation de Stefan Savic.

Après l’égalisation, ce qui avait été frappant, c’était à quel point l’Atletico était modéré. L’élan semblait être avec l’équipe de Diego Simeone, mais cela n’a pas fait ressortir cet avantage; en fait, bien au contraire – presque immédiatement, le changement de Nagelsmann a ravagé l’initiative à Leipzig. L’Atletico allait toujours avoir du mal à faire face aux départs et aux départs à la retraite de Diego Godin, Filipe Luis et Juanfran, mais ce qui était frappant, c’était – Felix mis à part – à quel point il avait l’air piéton ailleurs. Diego Costa n’est plus la force de la nature qu’il était autrefois. Koke avait l’air vieux. Saul Niguez a eu du mal à exercer une influence. Quand Simeone a jeté sur le défenseur Felipe pour jouer comme un avant-centre de fortune dans le temps additionnel, c’était comme un aveu de défaite.

Et cela a conduit à son tour à deux réflexions. Premièrement, comment tout cet investissement aurait-il pu faire ce méli-mélo d’une équipe? Et deuxièmement, si tôt après que le champion espagnol du Real Madrid ait été bien battu par Manchester City, si l’équipe qui est arrivée troisième en Espagne peut être si largement surmontée par l’équipe qui est arrivée troisième en Allemagne, qu’est-ce que cela dit pour l’état actuel du football espagnol, qui domine depuis si longtemps en Europe?