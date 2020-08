Mis à jour le 08/07/2020 à 08:13

Goku Super Saiyan est quelque chose que nous voyons depuis des décennies, mais peut-être pas de manière suffisamment détaillée pour apprécier pleinement en quoi consiste la transformation. Juste un spécialiste de Dragon Ball peut reconnaître tous les aspects de l’animation pour découvrir tous les travaux artistiques.

L’un des animateurs de Dragon Ball SuperYuya Takahashi est connu pour ses tutoriels vidéo sur les réseaux sociaux. C’est sa publication la plus récente qui a suscité l’intérêt de ceux qui apprécient les détails de l’animation de Goku.

La courte animation réalisée par Takahashi montre le changement progressif des cheveux de Goku à Super Saiyan. La chose intéressante à propos des images est que le changement rend l’identité de Goku la même et ne génère pas de réactions indésirables. Maintenant, vous remarquez qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de couleur, mais d’un look différent et bien animé.

Nous nous demandons si Goku aura plus de transformations à l’avenir, nous verrons donc de nouveaux aspects du Saiyan dans Dragon Ball Super. Actuellement, le manga développe la saga Moro et les nouveaux pouvoirs de Vegeta.

Dragon Ball Il est si populaire qu’il est l’un des plus grands joyaux de Toei Animation. L’histoire créée par Akira Toriyama mène le tableau des marques les plus rentables de la société japonaise, en courant sur d’anciens classiques tels que Saint Seiya, Digimon, One Piece, entre autres licences.

Le rapport financier de Toei Animation pour le premier trimestre de 2021 (avril à juin 2020) indique que Dragon Ball il a attiré environ 44,3 millions de dollars, un chiffre légèrement inférieur à celui de l’an dernier.

Le document divise les principales marques de Toei Animation en fonction des ventes au Japon et des films et licences à l’étranger. Uniquement dans votre pays d’origine, Dragon Ball étonné 1,93 milliard de yens, bien au-dessus de One Piece qui se classe deuxième avec 821 millions.

