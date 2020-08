L’avenir de Jerome Boateng au Bayern Munich est encore incertain. L’arrière central imposant a été une présence solide et constante dans la ligne arrière du Bayern depuis que Hansi Flick a pris les commandes et il est sur le point d’obtenir un autre triplé historique avec le club. Selon un nouveau rapport de SportBild, il y a des opinions divergentes au sein du club sur ce que son avenir devrait lui réserver.

Selon le rapport, Boateng pourrait se voir prolonger son contrat avec le Bayern au moins jusqu’en 2021. Hansi Flick est également très satisfait de sa forme cette saison et tient à ce qu’il prolonge son contrat et reste au moins jusqu’à la saison prochaine. Bien sûr, son inclusion dans les alignements de départ pendant la majeure partie de la saison a été favorisée par des blessures à long terme à la fois à Niklas Sule et à Lucas Hernandez. En dépit de tirer le meilleur parti de ses opportunités, le front office du Bayern estime toujours que vendre Boateng pendant la fenêtre de transfert serait l’option la plus faisable à ce stade. Ils estiment que ses performances cette saison pourraient les aider à obtenir un accord décent pour lui comme un levier.

Photo par Alexander Hassenstein / .

Il reste également le reste de la campagne de la Ligue des champions du Bayern à jouer. Sule vient de marquer son retour à l’action lors de la victoire 1-0 du Bayern contre Marseille vendredi dernier, afin qu’il puisse jouer un rôle dans le reste de la campagne. Bien qu’il soit peu probable que Flick insère Sule directement dans la formation de départ, son retour dans l’équipe est encore plus concurrentiel pour Boateng. L’un ou l’autre des deux ferait probablement la queue aux côtés de David Alaba, dont l’avenir au Bayern est également incertain pour le moment en raison de la volonté de ses agents d’essayer de conclure un accord pour le vendre au Paris Saint-Germain. Les défenseurs centraux de départ préférés de Flick seraient-ils Sule et Alaba si / quand ils sont tous les deux disponibles, et en supposant qu’Alaba reste?

Pour le reste de la campagne de la Ligue des champions du Bayern, une image plus claire pourrait être dressée de l’avenir de Boateng en fonction à la fois de ses performances dans les matches restants et si / quand Flick choisira de commencer Sule à sa place.

De toute évidence, il y a beaucoup de pièces mobiles qui doivent être évaluées avec Boateng, mais le déroulement des matches restants donnera certainement au club une bien meilleure idée de la façon de procéder.