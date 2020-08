Archivé une saison en tant que protagoniste et terminé à la quatrième place du classement, le Lazio peut enfin penser à plonger dans le marché des transferts. Les noms dans le carnet du directeur sportif Igli Tare sont principalement trois: David Silva, Borja Mayoral et Fares. Et les négociations deviendraient de plus en plus vivantes.

Lazio, trois coups à venir pour Inzaghi?

Le nom dont la plupart des fans rêvent est sans aucun doute celui de l’Espagnol de Manchester City. avec laquelle il ne renouvellera pas son contrat expirant. Dans les dernières heures, selon ce que rapporte GianlucadiMarzio.com, les parties se seraient nettement rapprochées et les sensations seraient très positives. En bref, le biancocelesti semblerait que je favoris dans la course au joueur de 34 ans. Un achat qui représenterait vraiment un grand coup dur pour le Capitole. Mais ce n’est peut-être pas le seul.

La Lazio travaillerait également pour Borja Mayoral et Fares. Le premier représenterait le renfort de l’attaque. La fumée blanche apparaît très près de lui. Le joueur de 23 ans, qui portait le maillot Levante la saison dernière, est un produit de la crèche du Real Madrid. Ce dernier ne voudrait pas le perdre définitivement et c’est pourquoi tout pourrait se clôturer par une clause de rachat. Discours différent pour l’ailier gauche. Les relations avec Spal sont excellentes, comme en témoigne l’affaire Lazzari l’été dernier. Le joueur serait d’ailleurs une demande de Simone Inzaghi. Tout pourrait donc déjà être conclu dans les prochains jours.