Persuader l’Autrichien David Alaba de s’entendre sur un nouvel accord s’est avéré être une tâche beaucoup plus difficile que ce que le front office du Bayern Munich avait probablement prévu. Selon un nouveau rapport de Bild, cependant, un déjeuner-rencontre positif a récemment eu lieu entre l’agent d’Alaba, Pini Zahavi, et des membres du front office du Bayern à Lisbonne.

Bien que les noms spécifiques n’aient pas été mentionnés dans la mesure où les représentants du Bayern étaient présents à la réunion, le rapport indique que l’ambiance générale était bonne. Bien que la réunion n’ait pas débouché sur un accord final de renouvellement du contrat d’Alaba, un échange d’informations «amical» a eu lieu entre les parties. Cela pourrait encore être perçu comme un pas dans la bonne direction du point de vue du Bayern.

Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic avaient déjà rencontré Zahavi sans la présence d’Alaba et avaient eu peu de chance. Rummenigge a par la suite exprimé sa frustration à l’égard des représentants de Zahavi et d’Alaba pour leurs revendications salariales le mois dernier. Il n’était pas non plus satisfait du fait que Zahavi essayait de mobiliser les intérêts de Barcelone pour extraire plus d’argent pour la prolongation du contrat d’Alaba avec le Bayern. C’est la même tactique que Zahavi avait utilisée dans le passé avec Robert Lewandowski et le Real Madrid, au grand mépris du front office du Bayern.

Espérons que cette réunion a été en fait un pas important dans la bonne direction. Compte tenu de la performance d’Alaba pour le Bayern cette saison, le front office du Bayern pourrait être prêt à bouger un peu pour répondre à ses demandes d’un salaire plus élevé. Alaba mérite sans doute d’être l’un des joueurs les mieux payés du club aux côtés de Manuel Neuer, Lewandowski et Thomas Müller.

