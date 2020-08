Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge il s’est prononcé en faveur d’un retour modéré des supporters dans les stades de football, estimant que « peut-être est-il logique de permettre entre 20 et 25 pour cent » de la capacité de chaque stade.

19 août 2020 à 13h33

CEST

Presse Europa

« Nous devons sortir de la discussion sur le fait que nous voulons un retour des supporters uniquement pour un aspect économique. La raison principale doit être de rendre l’atmosphère et les émotions dans les stades », a déclaré Rummenigge dans des déclarations au magazine Sport Bild.

L’ancien international allemand a toutefois souligné qu’en période de coronavirus, les problèmes de santé devraient être avant tout. Rummenigge a souligné que, comme le premier protocole présenté par la Ligue allemande de football (DFL), le deuxième concept qui a été présenté maintenant « est très sérieux, responsable et bon ».

« Par conséquent, je pense que nous pouvons prouver une fois de plus que cela peut réussir. », a-t-il souligné. Le président du Bayern a suggéré un plan par étapes pour le retour des fans. « Nous n’avons pas besoin de commencer avec 25 000 spectateurs, mais avec moins, pour pouvoir redémarrer de manière réglementée. Il pourrait être judicieux de laisser entre 20 et 25% de la capacité du stade. Dans notre cas, ce serait entre 15 000 et 18 000 fans », il a pointé.

« Les 18 clubs devraient mettre cela en œuvre en même temps et dans le même sens d’harmonie et de loyauté que nous avons déjà connu avec le premier protocole de coronavirus », a ajouté Rummenigge un peu plus d’un mois avant le début de la nouvelle saison de Bundesliga.

« Le problème pour le moment est le nombre croissant d’infections et cela rend également les politiciens plus prudents. Mais nous sommes prêts si nous en avons l’opportunité », a-t-il enfin déclaré.