Selon un nouveau rapport du botteur, l’équipe de réserve du Bayern Munich souhaite ramener Woo-Yeong Jong, 20 ans, du SC Freiburg. L’attaquant sud-coréen a rejoint Fribourg l’été dernier dans l’équipe réserve du Bayern et a passé la plupart de son temps à jouer pour les réserves de Fribourg en 3. Liga avant d’être prêté au Bayern en janvier, les aidant à décrocher le titre de 3. Liga.

Maintenant qu’il est de retour à Fribourg, le Bayern souhaite le ramener, mais il y a de la concurrence. 2. L’équipe de Bundesliga, SV Sandhausen, souhaite également acquérir les services de Jeong pour la saison prochaine. Ils aimeraient lui faire signer un contrat de prêt afin qu’il puisse devenir un partant régulier dans un club de 2. Bundesliga. Sandhausen ferait cependant face à un barrage routier potentiel du Bayern dans la course pour le signer. Lorsque le Bayern a vendu Jeong à Fribourg, il y avait un accord attaché à l’accord selon lequel le Bayern aurait des droits d’accès premium dès qu’il serait à nouveau en vente. Essentiellement, le Bayern a d’abord accès à Jeong si et quand il est en vente avec ce droit dans l’accord initial.

Photo de Matthias Balk / alliance de photos via .

Le directeur sportif de Fribourg, Klemens Hartenbach, espère que le Bayern et Sandhausen pourront parvenir à un accord entre eux. Du point de vue de Hartenbach et de Fribourg, ils estiment que le prêter à Sandhausen serait l’option la plus avantageuse pour toutes les parties impliquées car Jeong serait une caractéristique régulière de la 2. Liga. Dit Hartenbach. «Si Woo-Yeong [in] 2021 est un régulier de deuxième division, Fribourg et le FC Bayern en bénéficieront dans la deuxième étape.

Hartenbach fait valoir un point valable, d’autant que le Bayern s’intéresse principalement au développement continu de Jeong. Il vaudrait mieux acquérir de l’expérience en tant que partant dans la 2. Liga plutôt que dans la 3. Liga – c’est une étape logique. Fribourg, cependant, pourrait également l’utiliser comme tactique de vente, car une pléthore de joueurs de leurs première et deuxième équipes vient d’être prêtée à d’autres clubs dans les ligues allemandes. Espérons qu’un accord sera trouvé entre tous les clubs et que Jeong sera en mesure d’aller là où cela lui convient le mieux à ce stade.