Date de publication: vendredi 14 août 2020 9:49

Le Bayern Munich a expliqué pourquoi il était l’équipe à battre en Ligue des champions cette saison avec une superbe démolition 8-2 en quart de finale de Barcelone à Lisbonne.

Les champions allemands a blitzé le Barca avec quatre buts dans les 31 premières minutes, en ajoutant quatre autres dans la seconde, pour organiser une demi-finale avec Manchester City ou Lyon et ils sont les grands favoris pour remporter le tournoi pour la sixième fois.

Ce fut une performance fascinante, aidée par un spectacle d’horreur défensif du côté espagnol, alors qu’un doublé de Thomas Muller a été complété par des buts d’Ivan Perisic et Serge Gnabry les a mis 4-1 à la pause.

Josh Kimmich, Robert Lewandowski et un doublé du prêté du Barca Philippe Coutinho ont infligé une défaite européenne la plus lourde jamais vue aux Catalans alors que l’équipe de Hansi Flick était en émeute.

Le patron Quique Setien paiera sûrement le prix de cet embarras, après une fin molle de leur campagne de championnat, alors que son équipe est condamnée à une cinquième année sans titre en Ligue des champions.

Ils avaient égalisé à 1-1 grâce au but contre son camp de David Alaba, puis Luis Suarez en a récupéré un juste avant l’heure, mais il n’y avait pas de retour.

L’écriture était sur le mur en seulement la quatrième minute alors que Muller attrapait son premier de la soirée.

Rakitic a couru clairement sur la gauche, l’a ramené à Muller, qui a joué un doublé avec Lewandowski et a lancé un tir bas dans le coin inférieur à 12 mètres.

Barcelone, quoique brièvement, espérait que la soirée pourrait se dérouler différemment car ils étaient au même niveau trois minutes plus tard.

Jordi Alba a été joué et son centre, destiné à Suarez, a été intercepté par David Alaba, mais le dégagement tranché du défenseur a échappé à Manuel Neuer et a bouclé dans le coin supérieur.

Suarez a ensuite eu une grande chance de mettre les Espagnols en tête, mais Neuer est bien sorti pour sauver et dès la deuxième phase du corner résultant, le centre de Lionel Messi a été manqué par tout le monde et s’est écrasé sur un poteau.

Mais la menace offensive du Barça n’a pas pu compenser la pagaille à l’autre bout et le Bayern les a battus avec trois buts en 10 minutes pour tuer le match nul.

Perisic a remis les Allemands en tête à la 21e minute avec un effort percutant qui a enlevé un clip à Clement Lenglet après que Roberto ait été pris en possession avant que Gnabry ne marque un but dans un livre d’images pour le porter à 3-1.

L’ancien homme d’Arsenal a enjambé Lenglet et a été joué par un ballon brillant au coin de la rue par Leon Goretzka et n’a pas commis d’erreur avec une finition catégorique.

Puis quatre minutes plus tard, Muller a obtenu son deuxième et c’était trop facile alors qu’il se précipitait vers le poteau le plus proche et retournait le centre de Kimmich.

Voyez comment toute l’action s’est déroulée entre ces deux géants européens via notre centre de score ici.

Le Barça, dont le jeu suicidaire de l’arrière leur avait coûté, a été choqué, mais cela aurait pu être encore pire, mais Lewandowski a raté deux bonnes opportunités, tandis que Perisic a tiré.

Il n’y a pas eu de répit en seconde période alors que le Bayern continuait d’attaquer à volonté, mais le Barça a survécu et s’est remis en jeu juste avant l’heure, alors que Suarez a superbement terminé sur la passe d’Alba pour porter le score à 4-2.

Mais leur espoir a été de courte durée car un Bayern implacable a obtenu un cinquième et c’était grâce à un jeu sensationnel de Davies.

L’arrière gauche précoce a ridiculisé Nelson Semedo et s’est glissé dans la surface avant de lancer Kimmich pour un tap-in facile.

Le Bayern a battu Tottenham 7-2 en phase de groupes, mais ils ont fait mieux alors que Lewandowski s’est finalement inscrit sur la feuille de match dans les 10 dernières minutes avec son 54e but de la saison – une tête à bout portant.

Coutinho, prêté par les Espagnols, s’est presque excusé en tirant deux buts à bout portant dans les dernières minutes lors d’une nuit mémorable à l’Estadio da Luz.