Un massacre (8-2), pas un match. Le moins de tous un quart de finale de la Ligue des champions. le Bayern Monaco vole vers les demi-finales où, vraisemblablement, il affrontera le Ville par Guardiola, et se classe immédiatement pour la victoire finale de la compétition. le Barcelone, au lieu de cela, subit lehumiliation plus sensationnelle que son histoire triomphale récente. Pour trouver une défaite aussi sensationnelle, il faut remonter à 1946 contre Séville en Copa del Re. De nombreuses têtes voleront, à commencer par celle de l’entraîneur Quique Setien, mais il n’est pas exclu que Messi considère également une équipe qui finit par être enterrée avec des buts indignes de sa valeur, anéantie et torturée, la tête baissée et une incapacité congénitale à produire des manœuvres continues.

La réaction n’est venue qu’après Müller (3 ‘), mais le nul (7’, contre son camp par Alaba) non seulement n’a pas duré longtemps, mais elle est venue d’une attitude contrariée de la défense bavaroise, toujours très haute et, dans les circonstances, incapable de reculer. Alaba était alors le protagoniste d’une blessure maladroite et résolument évitable. Il est vrai que Barcelone, en l’espace de trois minutes, soit de 7 ‘à 10’, a eu deux occasions sensationnelles (Suarez, très solitaire, qui jette à Neuer et une perche de Messi), mais il est également vrai qu’après éteint la lumière et les Catalans ont concédé trois buts en moins de dix minutes: il a d’abord marqué Périsique, grande diagonale sur une passe de Gnabry en pression solitaire; puis le même Gnabry servi par Goretzka et enfin Thomas à nouveau Müller grâce à un croisement de Kimmich.

Mais où le Bayern a-t-il tant dominé? Tout d’abord de la force physique écrasante. Deuxièmement, du pressing ultra offensif. Et troisièmement, avec une excellente condition physique. Ensuite, bien sûr, il y a aussi les qualités techniques, mais pour jouer au football à des fréquences très élevées, il faut être à l’aise avec la tête et les jambes. Si nous ajoutons à cette considération que Le Bayern a pratiquement toujours gagné, c’est-à-dire avant la pause pour Covid et après et maintenant, il faut en conclure que cette équipe n’a rien fait de mal en phase de préparation. Plus d’un mois s’est écoulé depuis la fin de la Bundesliga jusqu’à aujourd’hui, mais les Bavarois n’ont pas seulement perdu le rythme du match, mais l’ont également accéléré. Beaucoup, beaucoup, l’entraîneur Hans Dieter Flick fait, 55 ans, recrue en Ligue des champions, mais avec un championnat et une Coupe d’Allemagne déjà gagnée. Parler d’aigus n’est pas trop risqué, car ce n’était évidemment pas un pari de jeter dans la mêlée quelqu’un qui jusqu’à présent avait été majoritairement député (il ne dirigeait que le Hoffenheim). S’il n’est pas bon dans ses propres compétences, il a certainement bien appris.

Que peut faire ce Bayern? Pratiquement tout. Attaquer avec beaucoup d’hommes, créer une supériorité numérique sur les flancs, faire très peu d’erreurs au passage. Et, surtout, récupérer le ballon vers l’avant avec le gegenpressing mis en œuvre par Klopp. Ce faisant, vous courez des risques en défense, à la fois parce que vous jouez avec beaucoup d’espace derrière le dos, et parce que parfois vous devez vous défendre individuellement, c’est-à-dire avec un système pur, comme le fait Atalanta. C’est ainsi – c’est-à-dire en un contre un bien exploité – que Suarez (57e) est revenu marquer à l’extérieur. Mais c’était un éclair, le 2-4 n’a pas duré longtemps car Davies, l’un des ailier bas les plus forts du monde, a battu Semedo deux fois sur la gauche (à droite pour Barcelone), est allé jusqu’au bout. , a fait un pas de plus, puis téléchargé pour Kimmich au milieu de la zone. Premier contact et but de 5-2 qui mérite un commentaire séparé. Le Bayern, en l’occurrence, a ramené deux arrières pleins dans la zone adverse, un pour l’aide et l’autre pour le but.

À partir de là, c’était une torture pour Barcelone et une marche pour le Bayern avec laquelle il ne s’est pas arrêté non plus Lewandowski (82 ‘), ni avec la nouvelle entrée Coutinho, qui reviendra à Barcelone à la fin de l’année, marquant deux buts. Coutinho, juste pour comprendre les surplus, est une réserve au Bayern et cela explique à quel point l’équipe est vaste et compétitive. Messi n’existait pas, Vidal – dès la première minute à la place de Griezmann – il ne pouvait que protester. Busquets, jadis un rempart avant la défense, est un bon footballeur pour la Chine ou les Amériques, Piquer il a peu et mal défendu, ter Stegen il a souvent commencé l’action en mettant ses coéquipiers en difficulté. Là où une grande Barcelone a été construite, il n’y a plus que des décombres. Et recommencer sera très difficile. D’autant plus si Messi, après une telle défaite, a décidé de partir. Peut-être à l’Inter.

@gia_pad