Date de publication: jeudi 13 août 2020 3:59

Le Celtic a conclu la signature de l’attaquant suisse Albian Ajeti de West Ham pour un contrat de quatre ans.

L’ancien joueur de Bâle, âgé de 23 ans, rejoint pour un montant non divulgué qui serait de 5 millions de livres sterling.

Ajeti a rejoint les Hammers il y a un an, mais ses trois départs ont tous eu lieu dans des compétitions de coupe et il n’a pas réussi à marquer en 12 apparitions. Il a été le meilleur buteur du championnat suisse lors de la saison 2017-18 et a joué aux côtés de l’ailier du Celtic Mohamed Elyounoussi.

Classement des 45 attaquants signés à l’ère Gold et Sullivan de West Ham

Le manager Neil Lennon a déclaré: «Nous sommes ravis d’amener Albian au Celtic. C’est un joueur formidable, un international avec une vraie qualité et je sais qu’il est vraiment déterminé à faire tout ce qu’il peut pour apporter plus de succès à nos supporters.

«Je l’admire depuis longtemps car c’est un footballeur vraiment intelligent, bien équilibré et un très bon finisseur. Nous sommes très heureux de faire de lui un joueur du Celtic et nous espérons qu’il aura une longue et prospère carrière avec nous.

Ajeti a révélé que Lennon et Elyounoussi avaient fait pression sur lui pour qu’il fasse le déplacement, mais il avait besoin de peu de persuasion.

« J’ai joué avec Moi Elyounoussi dans la journée à Bâle », a-t-il déclaré sur le site du Celtic.

«C’est un bon garçon et je suis vraiment heureux que nous ayons la chance de jouer à nouveau ensemble. Il m’a appelé et m’a envoyé un texto plusieurs fois, il connaissait ma situation et il me connaît en tant que joueur. Il a essayé de me convaincre de venir ici, mais ce n’était pas nécessaire!

«Sur le terrain, j’espère qu’il pourra m’aider dans certains buts. Nous avons très bien joué ensemble pendant notre séjour à Bâle, nous avons réussi ensemble, il m’a aidé, je l’ai aidé et j’ai vraiment hâte de jouer à nouveau avec lui.

Il a ajouté: «Les encouragements du manager ont également été une grande partie de ma venue ici. En tant que footballeur, en particulier en tant qu’attaquant, vous avez besoin de confiance. J’étais heureux que le gaffer m’ait appelé, il m’a aidé à venir signer pour le Celtic.