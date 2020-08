Le Conseil de la FIFA a approuvé « à l’unanimité de nouveaux changements au calendrier international à cause de la pandémie », a rapporté mardi l’instance dirigeante du football mondial.

18 août 2020 à 16h49

CEST

.

Ces modifications, qui affectent le calendrier international masculin et féminin, « résultent d’un processus de consultation exhaustif avec les confédérations de football et les groupes d’intérêt, et ont abouti à des propositions concrètes du groupe de travail de la FIFA et des confédérations sur le COVID. -19, qui suivait le principe convenu précédemment de appliquer une approche personnalisée et flexible aux confédérations, qui reflète les diverses situations causées par la pandémie dans le monde », a déclaré la FIFA.

En ce qui concerne les compétitions masculines, le Conseil de la FIFA a décidé de remplacer la période du 31 août au 8 septembre 2020 par une autre qui couvre du 24 janvier au 1er février 2022 pour toutes les confédérations, sauf pour l’UEFA. Cela implique que les associations membres de ces confédérations ne sont pas obligées d’abandonner les joueurs en septembre 2020.

En outre, il a inclus la nouvelle période de janvier 2022 pour le différend de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (AFCON), dont les dates seront fixées ultérieurement.

Les nouvelles dates de la Gold Cup de la Concacaf 2021 Ils prévoient que les tours préliminaires se joueront du 2 au 6 juillet 2021 et le tour final du 10 juillet au 1er août 2021, avec le transfert obligatoire des joueurs à partir du 28 juin de la même année.

Pour sa part, le Conseil de la FIFA a accepté de remplacer les dates de tournoi olympique féminin. Initialement prévu du 22 juillet au 7 août 2020, il se jouera du 21 juillet au 6 août 2021.

La période du 14 au 22 septembre a été suspendue pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA, et comprenait, parallèlement à la période de type I existante, du 13 au 21 septembre 2021, une option alternative pour une période de type III du 13-25 septembre 2021 pour toutes les confédérations sauf l’UEFA.

La période de type II, initialement prévue pour juin / juillet 2021, est fixée du 7 au 16 juin 2021 pour toutes les confédérations, sauf pour l’UEFA.

La FIFA a également supprimé la période actuellement bloquée pour la CAN féminine du 23 novembre au 20 décembre 2020 et a inclus l’UEFA dans la période bloquée du 4 juillet au 7 août 2022. « Le groupe de travail de la FIFA et les confédérations sur COVID-19 continueront de suivre l’évolution de la situation dans chaque confédération et, si nécessaire, feront de nouvelles propositions au Conseil de la FIFA », a déclaré l’instance.