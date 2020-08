ASTANA, KAZAKHSTAN – 27 NOVEMBRE: Max Taylor de Manchester United en action lors d’une première session de formation de l’équipe à Astana Arena le 27 novembre 2019 à Astana, Kazakhstan. (Photo par Matthew Peters / Manchester United via .)

Le MK Dons de la Ligue 1 est en pourparlers avec le défenseur de Manchester United, Max Taylor, âgé de 20 ans, au sujet d’un prêt, selon Simon Jones de Mail Online. Taylor a reçu un diagnostic de cancer du testicule en 2018, mais s’est rétabli l’année dernière avant de remporter son premier appel à l’équipe senior des Red Devils pour leur match en Ligue Europa contre Astana. Après sa récupération, cependant, et une saison avec l’équipe des moins de 23 ans, Taylor souhaite obtenir des minutes régulières en équipe première.

Le défenseur de Manchester United Max Taylor en pourparlers avec MK Dons sur le transfert de prêt

Les Dons ont besoin de joueurs défensifs

MK Dons a déjà permis à deux défenseurs de partir cet été, Jordan Moore-Taylor et Joe Walsh, qui ont rejoint respectivement Forest Green Rovers et Lincoln City. Richard Keogh a été amené mais ne devrait être en forme que beaucoup plus tard dans la saison, et le manager Russell Martin a également suggéré dans une interview aujourd’hui, après le match nul 2-2 des Dons avec Cambridge United lors d’un match amical de pré-saison, que le capitaine Dean Lewington pourrait jouer plus régulièrement à l’arrière central qu’à l’arrière gauche.

Cela laisse les Dons légers dans le département d’arrière central, en particulier si Lewington reste à l’arrière gauche et que Callum Brittain ne signe pas de nouveau contrat, ce qui obligerait George Williams et Regan Poole à opérer à l’arrière droit.

Cependant, MK Dons peut certainement offrir à Taylor une chance d’avoir des minutes régulières. Il ajoutera de la concurrence aux rangs défensifs et pourrait être une autre réussite de jeunes joueurs exerçant leur métier au club.

Demitri Mitchell pourrait également se diriger vers le sud

Ailleurs dans le rapport de Jones, il dit que l’ancien arrière gauche de United, Demitri Mitchell, suscite l’intérêt des voisins proches des Dons, Luton Town.

Le joueur de 23 ans est actuellement un agent libre et s’est entraîné avec Sunderland pour rester en forme.

