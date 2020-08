Après avoir regardé de loin le tournoi MLS is Back à cause de cas de coronavirus, le FC Dallas et le Nashville SC sont reconnaissants d’avoir la chance de jouer à nouveau lorsqu’ils se retrouveront mercredi pour la reprise de la saison régulière de la Major League Soccer.

Il y aura des fans – bien qu’un nombre limité en raison de la pandémie – au Toyota Stadium de Frisco, au Texas, pour le premier match MLS en dehors de la bulle protectrice du tournoi de Floride depuis la fermeture de la ligue début mars. Les deux équipes se retrouveront dimanche.

Le FC Dallas s’est retiré du tournoi peu de temps avant le début du mois dernier après que 10 joueurs et un entraîneur aient été testés positifs au COVID-19. L’expansion Nashville a suivi peu de temps après avec neuf cas parmi ses joueurs.

L’entraîneur de Dallas, Luchi Gonzalez, a déclaré que le fait que l’une ou l’autre équipe ait une forme physique complète, un bon rythme ou une tactique parfaite pour la reprise était secondaire.

« En ce moment, c’est une célébration de pouvoir jouer un match de saison régulière avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup souffert le mois dernier, ils ont vraiment beaucoup souffert, et qui sont récupérés maintenant et qui travaillent dur », a déclaré Gonzalez. « Et devine quoi? Nous aurons encore des cas à l’avenir. D’autres équipes, nous, nous allons encore avoir des cas et nous allons continuer à apprendre et nous allons continuer à nous relever, et nous continuerons à jouer au jeu que nous aimons et nous continuerons à concourir. «

Les 26 équipes de la ligue reprennent la saison régulière sur les marchés locaux, chaque équipe jouant un programme abrégé avant les séries éliminatoires. Le match de championnat de la Coupe MLS est prévu pour le 12 décembre.

Le plan permet aux fans de participer à des jeux dans les marchés où les juridictions locales les autorisent. Le FC Dallas peut avoir quelque 5 100 fans au Toyota Stadium de 20 500 places. Les fans doivent porter des masques et suivre d’autres directives.

Mais cette décision intervient alors que les cas dans tout le pays continuent de croître: plus de 5 millions d’Américains ont été testés positifs au COVID-19 et il y a eu plus de 163000 décès. Cela intervient également lorsque les grandes conférences universitaires, y compris le Big Ten et le Pac-12, reportent les sports d’automne par prudence.

Jerome Miron / USA Today Sports

Nashville et Dallas s’affronteront trois fois en plus du calendrier de 18 matchs. C’est parce que les matchs de la phase de groupes du tournoi MLS is Back ont ​​compté dans le classement de la saison régulière pour les 24 autres équipes.

Le tournoi d’un mois a été joué sans fans au complexe Wide World of Sports d’ESPN à Walt Disney World. Les joueurs et le personnel de l’équipe ont été séquestrés dans deux complexes Disney. En dehors des épidémies de Dallas et de Nashville, seuls deux autres joueurs ont été testés positifs, un du Sporting Kansas City et un de Columbus.

Comme dans la bulle, la ligue dispose d’un protocole médical et de test complet pour les jeux sur le marché. Les équipes visiteuses vont et viennent le jour du match sur des charters pour réduire le contact avec le public dans les hôtels et les restaurants.

En annonçant la poursuite de la saison, le commissaire Don Garber a déclaré qu’il n’hésiterait pas à la refermer si les circonstances le justifiaient.

«Je suis convaincu que nous avons un bon plan. Je suis convaincu que nos joueurs adhèrent à ce plan », a déclaré Garber. «Et si cela ne fonctionne pas, alors nous nous en occuperons à ce moment-là.»

La MLS travaille toujours sur la saison pour les équipes canadiennes en raison des mandats de quarantaine dans ce pays.

L’entraîneur de Nashville, Gary Smith, a déclaré que les joueurs ne pouvaient pas être blâmés s’ils étaient à terre après une mise à pied de cinq mois. Comme le reste des équipes de la ligue, l’expansion de Nashville a eu lieu en deux matchs avant que la saison ne soit suspendue en mars.

«Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que nous avons navigué dans des eaux vraiment troubles à ce stade. Et nous sommes maintenant sur le point de jouer à nouveau notre premier match en cinq mois », a déclaré Smith. «Je pense que beaucoup d’adrénaline et d’émotions positives, quoi qu’il arrive, nous permettront de traverser ce premier match. Et une partie du conditionnement, j’espère, les préparera à récupérer et à être prêts pour le match de dimanche et plus tard.