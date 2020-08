Les propriétaires du FC Dallas sont venus à la défense du joueur Reggie Cannon après avoir exprimé son dégoût envers les fans qui ont hué des joueurs qui se sont agenouillés pendant l’hymne national – puis ont fait face à une réaction violente sur les réseaux sociaux comprenant des menaces.

Cannon a fait des commentaires après le match entre Dallas et Nashville SC mercredi soir. Les joueurs des deux côtés ainsi que les officiels ont pris un genou pendant l’hymne au Toyota Stadium, provoquant une poignée de huées.

«Je pense que c’était absolument dégoûtant», a déclaré Cannon. « Vous avez des fans qui vous huent pour les gens qui prennent position pour ce en quoi ils croient? »

La réponse contre Cannon a été rapide sur les réseaux sociaux, y compris des commentaires racistes et menaçants. Cela a suscité une déclaration des propriétaires d’équipe Clark et Dan Hunt.

«Nous voulons être clairs: nous aimons et soutenons Reggie Cannon. Les commentaires racistes et les menaces de mort qu’il a reçus sont répugnants et inacceptables », ont déclaré les Hunts dans le communiqué. «Il n’y a pas de place dans notre sport, ou dans notre pays d’ailleurs, pour le genre d’horrible vitriol que Reggie a dû endurer aujourd’hui. Les menaces haineuses ou violentes ne sont jamais justifiées, surtout lorsqu’elles sont dirigées contre un membre de notre famille du FC Dallas. »

C’était le premier match sur un marché local depuis que la Major League Soccer a suspendu sa saison le 12 mars à cause du coronavirus. La ligue a organisé le tournoi MLS is Back le mois dernier, mais les fans n’ont pas été autorisés à participer aux matchs du Wide World of Sports d’ESPN à Walt Disney World.

En raison de tests COVID-19 positifs, Dallas et Nashville n’ont pas joué dans le tournoi.

La MLS reprend la saison régulière, avec des fans dans les tribunes si les juridictions locales le permettent. Au Toyota Stadium de 25 000 places, 5 100 fans sont autorisés à y assister.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, s’est joint aux Hunts pour condamner les menaces.

«Comme nous l’avons déclaré régulièrement depuis de nombreuses années, la Major League Soccer soutient les joueurs et le personnel qui manifestent pacifiquement au nom de l’égalité et de la justice sociale», a déclaré Garber dans un communiqué. «Certains des commentaires faits sur les réseaux sociaux après le match étaient épouvantables. Nous voulons être très clairs sur le fait que la MLS ne tolérera aucun abus ou menace à l’encontre d’un joueur ou d’une équipe individuel qui décide d’exercer son droit de manifester pacifiquement pendant la lecture de l’hymne national ou de toute autre cérémonie d’avant-match.

Il y a eu des rapports selon lesquels un fan a été éjecté du jeu à cause d’une bouteille jetée sur le terrain, mais il n’était pas clair si cela était lié à l’hymne ou aux actions des joueurs.

La Major League Soccer Players Association a exprimé son soutien à Cannon sur Twitter: «Vos coéquipiers vous soutiennent. Vos adversaires vous soutiennent. Votre PA vous soutient. Continuez à démontrer. Continuez à parler. »

Cannon a déclaré que les joueurs avaient demandé que l’hymne ne soit pas joué avant le match parce qu’ils ne pensaient pas que c’était juste «en ce moment».

«Nous avons eu quelqu’un qui scandait les USA, mais ils ne comprennent pas ce que signifie s’agenouiller. Ils ne comprennent pas pourquoi nous nous agenouillons. Ils ne peuvent pas voir la raison. Ils pensent que nous sommes les ignorants », a déclaré Cannon. «C’est incroyablement frustrant. Je suis désolé d’avoir ce ton, mais vous devez l’appeler pour ce qu’il est. «

Mais il a également exprimé sa tristesse face à la situation.

« Cela me fait mal parce que j’aime nos fans, j’aime ce club et je veux voir le soutien que la ligue nous a apporté, que tout le monde nous a apporté, de la part de nos fans », a-t-il déclaré.