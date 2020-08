ROME. Jour important, enfin tout le football italien peut revenir sur le terrain: avec le feu vert donné aujourd’hui par le gouvernement au document « Indications générales pour la reprise des activités de football amateur et jeunesse » préparé par la FIGC, les bases sont jetées pour la reprise de tous les championnats et tournois organisés sur le territoire national, y compris les activités football féminin, futsal, football de plage et football paralympique et expérimental.

LES MOTS DE GRAVINA

«C’est un résultat important – commente le président fédéral Gabriele Gravina – le résultat d’un travail incessant, réalisé grâce à la contribution active de la Commission scientifique médicale de la Fédération et à la disponibilité de tous les représentants institutionnels. Désormais la base de la pyramide du football, celle des amateurs et des jeunes, pourra se présenter sur la ligne de départ de la saison 2020/21.

LE BUT ET LE PROTOCOLE

Le feu vert est venu aujourd’hui du Bureau du Sport de la Présidence du Conseil des Ministres, qui a validé la protocole pour la reprise des activités sportives de tous les footballeurs amateurs et jeunes (y compris les compétitions officielles), préparé par la FIGC en application des dispositions de l’arrêté du Premier Ministre du 7 août 2020. Le Protocole vise à fournir des indications technico-organisationnelles et sanitaires pour la reprise des entraînements collectifs, des activités sportives de contact, de base et de compétition joueurs / joueurs de football amateurs, jeunes et paralympiques et expérimentaux par rapport à chaque composante, catégorie, secteur, sans aucun rassemblement en dehors du terrain de jeu, et sur le terrain de manière compatible avec la réglementation sportive, dans le respect des principes fondamentaux et des règles d’hygiène distanciation générale et sociale émise par le gouvernement par rapport à l’urgence épidémiologique. Le protocole vise également à être une source d’information et de formation afin de réduire, dans la mesure du possible, le risque de contagion / transmission du virus SARS-CoV-2, tant pour la santé individuelle que publique, de manière compatible avec la réalisation d’activités spécifiques. football (futsal, beach soccer, etc.).