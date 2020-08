S’exprimant lors de la conférence de presse pour commenter la victoire sur Chievo et l’accès à la finale des éliminatoires, l’entraîneur de la Pimenter, Italien il décrivit le nouvel enthousiasme.

GRANT ZERO – « Aujourd’hui, les gars ont été extraordinaires, nous nous sommes dit que pour gagner ces matchs, il fallait concéder zéro et être concret devant: nous voulions faire comme Chievo au match aller et nous l’avons fait, nous avons rempli la zone de trois points de poids. »

GROUPE – « Le groupe s’est solidifié lorsque nous étions en bas du classement, à partir de là, nous sommes sortis avec une course incroyable. Maintenant, nous devons récupérer notre énergie et faire les deux derniers efforts pour terminer une année fantastique. »

GALABINOV ET NZOLA- « La colère de Galabinov me rend heureux, cela signifie qu’il va bien et que je peux l’aligner aussi dans la prochaine course. Nzola s’il corrige une attitude, il peut aspirer à une carrière importante, nous travaillons dur pour l’aider parce que physiquement et techniquement il a tout les qualités ».

ATTAQUE À LA PRESSE – « La presse locale ne peut pas attaquer l’équipe après un championnat incroyable pour un match, j’étais en colère contre eux à la fin du match: les garçons regardent certaines choses et parfois il faut y penser. »

FUTUR – « L’année prochaine à Gênes? Ne me posez pas ces questions, nous devons préparer une finale historique. Nous avons eu du mal à la fois avec Frosinone qui a une grande individualité et peut gagner de rien comme à Cittadella et avec Pordenone qui a une énorme physicalité et compacité et sait courir pour tous 95 minutes ».