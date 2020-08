Après cinq jeux complets joués, Pumas est la seule équipe de Liga MX qui maintient l invaincuAprès avoir ajouté deux nuls et trois victoires au début de la Guard1anes 2020. Cela est en grande partie lié au niveau des équipes auxquelles il a fait face; cependant aussi est lié aux chômeurs qu’Andrés Lillini il a l’habitude de garder son équipe en tête du classement général.

Par conséquent, l’entraîneur argentin cherchera à rester invaincu et à ajouter sa troisième victoire de la saison lors d’une visite instable Tigres sur lesquels ils ne pourront pas compter Nahuel Guzman, qui a de nouveau été testé positif pour Covid-19 avant le duel contre les étudiants universitaires.

Pour cette raison, les entraîneurs des étudiants universitaires utiliseront tout leur arsenal disponible pour surprendre les habitants de Monterrey dans leur propre propriété, compte tenu de la perte de trois joueurs (entre ils Sebastián Saucedo, qui a subi une blessure musculaire de grade 2). Ayant dit cela, Alfredo Talavera reviendrait à l’objectif de la capitale avec l’intention d’enregistrer plus d’arc invaincu sur son compte personnel.

Nous sommes ici, Monterrey! ⛰ # Nous retournerons #SoyDePumas pic.twitter.com/p891OhBzjp – PUMAS (@PumasMX) 22 août 2020

Nicolás Freire et Luis Quintana seraient les centres du complexe universitaire, tandis que sur l’aile gauche Johan Vázquez et Jesús Rivas sur la droite. Alan Mozo Il aurait été responsable de ce côté; Cependant, à l’intérieur de l’équipe de la capitale, il circule qu’il est l’un de ceux infectés par Covid19.

Pour le milieu de terrain Pumas utiliserait deux footballeurs, qui ils seraient Juan Pablo Vigón et les débuts possibles de Facundo Waller, qui prendrait la place de Andres Iniestra (Faible pour un test positif pour le coronvairus). Ainsi, les footballeurs qui agiraient pour les groupes seraient Carlos Gutiérrez et Favio Álvarez.

Enfin, les responsables d’être présents au conseil serait Carlos González et Juan Ignacio Dinenno, qui ont formé l’un des couples offensifs les plus explosifs et les plus efficaces de cette Guard1anes 2020.

Pumas cherchera à maintenir sa bonne séquence et surprendra certains Tigres qui proviennent de votre visite à Nemesio Ten. La réunion est prévue ce samedi au 19:00 heures, Heure centrale du Mexique.

Avec #GarraYEntrega, nous jouerons notre troisième match du tournoi en tant que visiteurs à San Nicolás. 🗓 samedi 22 août

🏟 Stade universitaire UANL

⏰ 19h00

📺 @TUDNMEX / Channel 5 @ DHLMex # Nous retournerons #SoyDePumas pic.twitter.com/VlAaER94q1 – PUMAS (@PumasMX) 22 août 2020

Gamme Pumas: Talavera; Jesús Rivas, Nicolás Freire, Luis Quintana et Johan Váquez; Juan Pablo Vigón, Facundo Waller, Carlos Gutiérrez et Favio Álvarez; Carlos González et Juan Ignacio Dinenno.