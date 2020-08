La FIFA révolutionne tout le calendrier international du football masculin et féminin. Une réorganisation qui n’est pas gratuite mais qui répond à la situation issue de la pandémie. Dans le journal SPORT, nous avons eu accès à la réorganisation du football mondial pour les quatre prochaines années dans le football masculin et féminin. Et où l’UEFA est celle qui souffre actuellement le moins de l’impact du COVID 19.

19 août 2020 à 10h07

CEST

Ramon Fuentes

Ainsi, à partir de la période internationale de ce prochain mois de septembre 2020 dans le cas de l’AFC, de la CAF, de la Concacaf, de la CONMEBOL et de l’OFC, cette période a été reportée à janvier 2022. Du 24 janvier au 1er février, 2022. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas de transfert obligatoire de joueurs pour les fédérations membres de ces confédérations

L’UEFA garde ces matches dont la liste de l’Espagne Luis Enrique devrait être officialisé demain.

En outre, la FIFA pour ce mois prochain, et compte tenu des informations ci-dessus et de la situation sanitaire actuelle, a rejeté toutes les demandes d’associations membres non européennes de disputer des matches amicaux en Europe avec des joueurs résidant sur ce continent au cours de cette prochaine période internationale de septembre. 2020.

En octobre et novembre 2020, les équipes disposeront d’un jour de plus

Quant au mois d’octobre et novembre, où il y a aussi des dates internationales, la FIFA a décidé de prolonger une journée exceptionnelle à l’UEFA, qui permettra de jouer trois matches au lieu de deux.

Jusqu’en juin 2021, sept jours ont été prolongés pour l’AFC, la CAF, la Concacaf et l’OFC, ce qui leur permettra de jouer quatre matchs pendant celui-ci et une nouvelle période est créée en janvier 2022 à la suite du report de tous leurs tournois continentaux aussi bien dans l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL et l’OFC qui partiront de Du 24 janvier au 1er février 2022. Pas dans le cas de l’UEFA, qui maintient initialement les dates de l’Eurocup cet été prochain, prévue du 11 juin au 11 juillet 2021. Coïncidant avec l’EURO, le Coupe de l’Amérique. Et du 2 juillet au 1er août, la Gold Cup de la Concacaf.

La Coupe d’Afrique se tiendra en janvier 2022 et dont les dates exactes sont en attente de confirmation.

La réorganisation pour les quatre prochaines années

Donc ce 31 août commence la première période de la FIFA uniquement pour l’UEFA des matchs qui se déroulent jusqu’au 6 septembre et où ils pourront jouer deux matchs. En octobre, il y aura une autre nouvelle période entre le 5 et le 14 où l’Espagne pourra jouer jusqu’à trois matchs au lieu de deux comme le reste des équipes de l’UEFA, tandis que dans le reste des confédérations, ce sera du 5 au 13 octobre. En novembre, l’UEFA dispose d’un jour de plus, de 9 à 18 que le reste des confédérations, ce qui signifie pouvoir jouer un match de plus que les deux premiers.

Pour 2021, il y a une autre fenêtre à l’UEFA du 31 mai au 8 juin, àAvant l’Euro qui commence du 11 juin au 11 juillet ainsi que la Copa América.

L’année 2022 débute avec la Coupe d’Afrique des nations et une période de matches en janvier pour toutes les confédérations sauf l’UEFA. Ce sera en avril que se déroulera le tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022. Le 14 novembre de cette année, toutes les équipes doivent abandonner leurs joueurs pour la Coupe du monde qui débutera du 21 novembre au 18 décembre.

En 2023, plusieurs fenêtres de matches des équipes nationales sont prévues, ainsi que la Coupe d’Afrique des Nations et la Gold Cup en juin et juillet de la même année. Et en 2024, la grande date sera à nouveau l’Eurocup

Réorganisation du football féminin

En ce qui concerne le football féminin, toutes les dates de la période de type I Ils ont été fixés du 7 au 15 juin 2021 et incluent de nouvelles dates pour le tournoi olympique de football féminin du 21 juillet au 6 août 2021.

De plus, dans toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA, la période des matches qui se dérouleront en septembre prochain du 14 au 22 est annulée.

De plus, en ce qui concerne l’UEFA, elle est également incluse dans la période bloquée du 4 juillet au 7 août 2022 pour disputer la phase finale des championnats des confédérations.

Quant au calendrier pour les quatre prochaines années, 2020 débutera avec la Concacaf pré-olympique et les qualifications pour les Jeux de l’AFC en janvier et février.

Le 2021 a pour rendez-vous le tournoi olympique du 21 juillet au 6 août. En 2022, la grande nouvelle se situe dans la période bloquée par la FIFA du 4 juillet au 7 août et une seconde du 31 octobre au 20 novembre, bien que cette dernière n’inclue pas l’UEFA. En 2023, le grand événement sera la Coupe du monde prévue du 10 juillet au 20 août.