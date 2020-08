TODOmercadoWEB.es

© photo par Francesco De Cicco / TuttoLegaPro.com

Aujourd’hui à 15 h 36 Amérique latine

par TMW Drafting

Nacional de Paraguay et l’APF ont confirmé l’existence d’un positif chez l’un des membres du club, lors de la dernière série de tests effectués. Les autres joueurs, techniciens et assistants effectueront demain un nouveau contrôle.

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (paramètre)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Settaggio delle variabili * /

var menunav = 'Amérique latine';

var indirizzo = window.location.pathname.split ("https://www.todomercadoweb.es/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var azione = "lire";

var idsezione = "14";

var titolo_art = "Paraguay, un positif pour le coronavirus à Nacional";

var sezione_art = "Amérique latine";

var now = '10 août minerai 16:29 ';

var squadra = "";

/ * Barre de recherche Settaggio della (avec titoletto) * /

var searchbar = false;

si (indirizzo[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = indirizzo[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (azione == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'para' + mot.toUpperCase ()

} else if (azione == 'contatti') searchbar = azione.toUpperCase ();

indirizzo = indirizzo[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Caricature asynchrone de script social (cette version commente votre main_all.js) * /

if (("read" == azione || "media" == azione) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 ou .src = e[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; r.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == non défini && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Neymar gagne comme toute l’équipe de l’Atalanta | des sports

→ Kalani Spars avec la famille d’Asuelu pour l’argent, les fans réagissent

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑