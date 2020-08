Frank Lampard a exhorté la Premier League à donner à Chelsea « un bon départ » en reportant leur premier match jusqu’à la date proposée le 12 septembre pour la nouvelle saison.

Les Bleus ont été battus par Arsenal lors de la finale de la FA Cup samedi après avoir perdu trois joueurs sur blessure, en plus du retrait de Willian 48 heures avant le match en raison d’un problème musculaire. N’Golo Kante n’a pu faire le banc à Wembley qu’en raison d’une plainte aux ischio-jambiers.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Notes de Chelsea: Azpilicueta 4/10 lors de la défaite en FA Cup

La saison de Chelsea se poursuit ce week-end avec leur Ligue des champions, les 16 derniers affrontements retour en Allemagne contre le Bayern Munich. Ils ont une avance de 3-0 dès le match aller et sont donc susceptibles de sortir de la compétition, mais Lampard est toujours préoccupé par le manque de temps de récupération avant la nouvelle saison.

Les clubs de Premier League ont voté pour donner à toutes les équipes une pause de 30 jours, ce qui signifie qu’il y aura un départ échelonné pour ceux qui participent à la compétition européenne à la mi ou à la fin du mois d’août, mais Lampard a plaidé auprès des administrateurs pour que Chelsea fasse partie de ceux qui commenceront le 2020- 21 campagne plus tard.

• Président du Barca: Arthur doit être discipliné

• Immobile remporte le Soulier d’Or, record de niveaux

• Zlatan fait partie de l’avenir de Milan – Maldini

• Pulisic a marqué, blessé en finale de la FA Cup

• Arteta remercie Pep après sa victoire en FA Cup

• Club désolé car la défaite de 9-0 voit ses rivaux promus

« Je suppose qu’on nous le dira quand nous commencerons et cela dépendra de la façon dont nous irons contre le Bayern Munich », a-t-il déclaré. « Je n’oublie pas le match contre le Bayern car c’est un gros match pour nous. Je suis rattrapé aujourd’hui.

« Les joueurs ont besoin de repos avant de se préparer pour ce match. Ce n’est pas idéal si nous continuons contre le Bayern, peut-être plus loin, les joueurs doivent avoir une pause pour jouer au niveau et au produit de qualité qu’est la Premier League. .

« Même dans le pire des cas, nous ne traversons pas contre le Bayern, le 12e me semble trop tôt pour que les joueurs recommencent à jouer. Les joueurs ont besoin d’une pause. C’est pourquoi nous avons tiré deux ischio-jambiers. [Christian Pulisic and Cesar Azpilicueta] et les joueurs se sont retirés du jeu avant cela.

« Je voudrais penser que la Premier League se pencherait sérieusement sur cela et, espérons-le, nous donnera un bon départ la saison prochaine. Nous méritons d’être en tant que club de Premier League en compétition en Ligue des champions. »

L’absence de Willian a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter Chelsea à l’expiration de son contrat, Arsenal parmi les clubs intéressés à signer le Brésilien.

Son agent Kia Joorabchian, qui entretient des liens étroits avec les Gunners, a affirmé que la décision de Willian serait rendue publique dans la semaine suivant la finale de la FA Cup, mais Lampard a insisté sur le fait qu’il ne savait pas ce que l’ailier déciderait.

Chelsea a offert à Willian un contrat de deux ans, mais bien que le joueur de 31 ans soit prêt à rester à Stamford Bridge, il tient un contrat de trois ans depuis plusieurs mois.

«C’est sa décision», a déclaré Lampard. « Je n’ai pas eu cette réponse. Je connais la situation depuis la fin du club. J’ai une excellente relation avec Willian. En fait, je ne sais pas quelle est cette décision.

« Et si cela se produit au cours des prochains jours, comme il l’a dit, ce sera bon pour moi de toute façon. Bien sûr, je suis très heureux avec Willian, car il a été brillant pour moi cette saison avec sa contribution et son éthique de travail au sein de l’équipe. .

« Mais c’est son choix et je respecte son choix. Il a été un excellent serviteur pour Chelsea s’il décide de passer à autre chose. Et s’il décide de passer à autre chose, alors Chelsea passe aussi et nous devons regarder vers l’avenir. »