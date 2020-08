L’arbitre qui sifflera demain le premier match de la phase finale d’une équipe espagnole à Lisbonne est déjà connu. Il s’agit de Atlético de Madrid – Leipzig qui est contesté dans le José Albalade et que sera sifflé par le Polonais Szymon Marciniak. L’un des arbitres avec le plus de projection de l’UEFA.

International depuis 2011, le Polonais est un habitué de la Ligue des champions depuis 2014. C’est le cinquième match que les rojiblancos ont appelé en Europe. Et de bons souvenirs pour l’équipe Cholo Simeone. En fait, cela a récemment été un coup de sifflet pour lui. A été en février dernier lorsqu’il dirigeait le match aller des huitièmes de finale contre Liverpool au Metropolitano et qui se terminait par une victoire 1-0 rouge et blanc avec un but de Saúl.

Mais également L’Atlético de Madrid n’a jamais perdu contre le Polonais en tant qu’arbitre. Avant de siffler la Super Coupe d’Europe 2018-19, lorsque le Simeone a battu le Real Madrid 4-2 après avoir tiré 2-2 en prolongation. De plus, il a mené l’Atlético en Ligue des champions 2016/17, lorsque les Espagnols ont battu le Bayern Munich 1-0 1-0 dans la capitale espagnole, signalant un penalty en faveur des rojiblancos. Avant, lors de la saison 2015/16, c’était lorsque l’arbitre polonais sifflait la victoire de l’Atleti 0-2 à Galatasaray en Turquie

Szymon Marciniak est le troisième arbitre polonais à avoir participé à une Coupe du monde, après Lodz Jarguz (1978, 1982) et Ryszard Wojcik (1998). Marciniak a fait ses débuts dans la première division polonaise en 2009 et a également entraîné deux finales de coupe nationale (2013, 2016) et une Super Coupe (2017). Il a fait partie de la composition de la FIFA en 2011 et a d’abord été entraîneur de matches pour l’UEFA Youth League et pour l’UEFA Champions League et Europa League, avant de faire ses débuts en phase de groupes lors de la dernière épreuve de l’année. Suivant. En 2014, il fait ses débuts en Ligue des champions elle-même, avant de présider un match de quart de finale de la Ligue Europa en 2015 et d’être sélectionné pour arbitrer Suède-Portugal en finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans.

En 2016, il a entraîné un match de quart de finale de la Ligue des champions et a été appelé pour l’EURO 2016, où il a entraîné trois matches. Un autre quart de finale de la Ligue des champions a suivi en 2017, ainsi qu’une demi-finale de la Ligue Europa (Lyon-Ajax).

En route pour la Russie 2018, Marciniak a arbitré un total de cinq éliminatoires, dont la République d’Irlande et le Danemark en séries éliminatoires. Le Pôle a également de l’expérience dans les ligues d’Arabie Saoudite, du Qatar, du Japon et de la Suisse.