La Juventus d’Andrea Pirlo a déjà une grande certitude: Cristiano Ronaldo. Les bianconeri, comme l’a confirmé directement le président Agnelli juste après l’élimination de la Ligue des champions contre l’Olympique de Lyon, n’ont en fait aucune intention de renoncer à leur étoile la plus brillante en 2020-2021.

CR7, pour sa part, a volé en vacances avec une grande déception en raison du KO avec les Français, mais à Turin avec sa famille il est heureux et ne considère pas encore son cycle – jusqu’à présent deux ans – en Serie A (contrat expirant en 2022) clos. . C’est du moins ce qui filtre actuellement des sources les plus proches du champion du Portugal, consultées par TMW juste après le changement sur le banc. Parce que Cristiano Ronaldo est intrigué par une Juve dans la version Real Madrid de Zidane et qu’il veut un troisième Scudetto consécutif, mais surtout une revanche en Ligue des champions, espérant évidemment que le nouveau cycle du « Maestro » puisse immédiatement ramener les Bianconeri au combat non seulement pour le titre en Italie, mais aussi pour le triomphe européen tant désiré.

La Juventus d’Andrea Pirlo, à moins de rebondissements sensationnels de la France, repartira donc de l’expérience, de la personnalité, des coups et de l’ambition inextinguible de Cristiano. Un havre de paix dans une mer qui, naturellement, a encore de nombreuses incertitudes à dissiper pour la saison prochaine.

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (paramètre)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'série-a';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "1";

var titolo_art = "La Juve redémarre de Pirlo et de ... CR7: le Portugais ne considère pas son cycle à Turin comme fermé";

var section_art = "Série A";

var now = '9 août à 20h06';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == non défini && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Michael Chandler entre dans l’histoire avec KO

→ Infernal Radiation, un nouveau jeu de titre d’arcade gothique

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑