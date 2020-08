Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré que le format à élimination directe en un seul match utilisé en Ligue des champions cette année à partir des quarts de finale pourrait être revisité à l’avenir.

Le format a été modifié afin de permettre à la compétition de se terminer dans un laps de temps plus court après que la pandémie de coronavirus a interrompu le jeu pendant plusieurs mois en Europe en mars.

Huit clubs se rendant à Lisbonne et le Bayern Munich rencontreront le Paris Saint-Germain en finale dimanche.

« Nous avons été obligés de le faire, mais au final, nous voyons que nous avons découvert quelque chose de nouveau », a déclaré Ceferin à .. « Nous y penserons donc à coup sûr dans le futur. »

Ceferin a déclaré que sans un match retour sur lequel se replier, les équipes ont été obligées de viser des buts.

« [There has been] pas tellement de tactique », at-il ajouté.« S’il s’agit d’un match, si une équipe marque, l’autre doit marquer le plus tôt possible. S’il s’agit d’un système à deux jambes, il est encore temps de gagner le prochain match.

« Des matchs plus excitants, bien sûr, mais bien sûr, nous devons également penser au fait que nous avons moins de matchs et de diffuseurs. [can] dites: « vous n’avez pas autant de matchs qu’avant, c’est différent », nous devrons donc discuter de la fin de cette situation folle. «

Le tournoi des «huit derniers» s’est déroulé sans supporters dans les stades et la perspective que des supporters de huit clubs descendent dans une ville pouvait poser des problèmes de sécurité, entre autres problèmes logistiques.

Le format à deux pattes existant est verrouillé contractuellement jusqu’en 2024-2025, mais des discussions devraient commencer plus tard cette année sur la structure du concours pour la phase suivante.

Le tournoi s’est déroulé sur 11 jours et libérer de l’espace dans le calendrier international encombré serait un autre obstacle à surmonter mais Ceferin est intrigué par les possibilités.

« Soyez sûr que c’est un format très intéressant », dit-il. « Maintenant, je doute autant que le calendrier est maintenant, que nous puissions faire un huit final [tournament], car cela prendrait trop de temps.

« Mais un format avec un match et un système comme c’est le cas maintenant, je pense que ce serait beaucoup plus excitant que le format qui était avant.

« Si nous jouions à ce système alors, mais nous n’avons discuté avec personne, c’est juste une idée, nous jouerions dans une ville. Si vous jouez dans une ville, vous pouvez avoir une semaine de football ou quelque chose comme ça. Mais ça il est bien trop tôt pour y penser.

« Nous l’avons vu comme un grand succès et l’audience à la télévision a été énorme, peut-être aussi bien parce que nous sommes en août et que les gens sont à la maison, certains d’entre eux au moins, mais un tournoi intéressant et intéressant. »