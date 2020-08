Peut-être que ce sera vraiment l’année du Paris Saint-Germain après tout.

Jusqu’à la 90e minute contre Atalanta, il semblait que le champion de France sortait de la Ligue des champions. Là encore, il semblait que c’était l’histoire familière de la sous-performance du PSG sur la plus grande scène, encore une autre sortie prématurée après sept années consécutives d’évincements des 16 derniers ou quarts de finale malgré une dépense massive. Mais deux buts en trois minutes sur un site neutre au Portugal ont changé tout cela.

Le PSG a fini par éliminer son ennemi italien fougueux, 2-1, face à l’Atletico Madrid ou au RB Leipzig. Peut-être qu’après avoir remporté un retour tardif plutôt que de perdre contre un seul, il aura le sentiment que le destin sur la scène européenne, pour une fois, est dans son coin.

À partir du moment où Kylian Mbappe, à moins de trois semaines retiré d’une blessure à la cheville qui menaçait sa participation, est arrivé à une demi-heure de la fin, la pression a commencé à monter. Jusque-là, c’était une performance typique du PSG. Cela avait gaspillé des chances. Il avait semblé à court d’idées. Mais alors qu’Atalanta se fatiguait, les chances, enfin, ont commencé à couler. Tout d’abord, Marquinhos est intervenu après une passe décisive de Neymar au niveau, puis, à la troisième minute du temps additionnel, le remplaçant Eric-Maxim Choupo-Moting a claqué un centre de Mbappe pour devenir un vainqueur hautement improbable.

Malgré tout le soulagement et la joie de la fin, le PSG sera également conscient que cette performance était loin d’être convaincante. Il ne fait tout simplement pas face à une telle opposition au niveau national. Le pressing d’Atalanta, son approche offensive extraordinaire, peut déstabiliser n’importe qui, mais particulièrement les équipes qui n’ont pas l’habitude d’être pressées. Ce n’était pas une crise aussi dramatique que celle subie par le Real Madrid face à la presse de Manchester City en huitièmes de finale vendredi dernier, mais le PSG était clairement secoué.

Une série de jeux fixes a créé des opportunités pour Atalanta dès le début, et comme Keylor Navas a été contraint de faire quelques arrêts brusques, l’anxiété qui a si souvent submergé le PSG lors de la grande occasion avant de presque visiblement à nouveau consommé le club. Compte tenu de la façon dont il joue, Atalanta est nécessairement ouvert à l’arrière, comme le montre le fait qu’il avait le pire bilan défensif de tous les quarts de finale.

Trois fois en première mi-temps, Neymar s’est retrouvé derrière la ligne défensive. À chaque occasion, il a gonflé ses lignes, d’abord en biaisant son tir large quand un contre un avec Marco Sportiello, puis en jouant un étrange centre doux à personne – bien qu’il n’ait pas été aidé par Mauro Icardi se cachant derrière son marqueur – puis coupant bien large avec un énorme écart au poste le plus proche du gardien. Tous les trois étaient des erreurs extraordinaires; les trois ont provoqué des regards perplexes et choqués non seulement sur le visage de Neymar mais sur ceux de ses coéquipiers et de son manager.

Avec le PSG, il y a toujours un niveau supplémentaire; sa situation est tellement bizarre que rien ne peut jamais se limiter au football. Le salaire annuel de Neymar est supérieur à celui de l’ensemble de l’équipe Atalanta. Pour lui, être si hésitant semblait symbolique de tout le psychodrame du jeu, de la bataille du PSG avec ses propres souvenirs d’échec. Et Neymar, comme souvent auparavant dans des situations de pression, a commencé à essayer d’en faire trop.

Peut-être devait-il le faire, étant donné le peu de soutien qu’il a obtenu dans le dernier tiers, et au moins jusqu’à l’introduction de Mbappe, il était de loin la plus grande menace du PSG, mais cela signifiait trop souvent qu’il finissait par ramasser le ballon trop profondément ou être pris en possession. . Atalanta, en revanche, a joué avec son abandon familier. Quelques 26 minutes plus tard, le défenseur central Rafael Toloi était dans la surface du PSG en jeu ouvert alors que le ballon tombait pour Mario Pasalic après une course de Duvan Zapata, et le Croate a fouetté son tir dans le coin supérieur juste à l’intérieur de la surface.

Avec Atalanta qui se précipite à chaque occasion et les trois avant du PSG très réticents à revenir, le match se divise souvent en deux moitiés. Dès le début, il avait la dynamique des dernières minutes d’un match, les deux équipes étant épuisées et l’une poursuivant désespérément un but, ce qui signifiait beaucoup de temps et d’espace pour Marten De Roon et Remo Freuler. De meilleurs côtés, peut-être, exploiteront cela.

Il y a certainement beaucoup à améliorer pour le PSG. Mais si Mbappe est prêt à entamer la demi-finale, et Angel Di Maria (suspendu) et Marco Verratti (blessure) sont également disponibles pour Thomas Tuchel, il a encore des vitesses évidentes à franchir. Peut-être le plus important de tous, cependant, il a regardé dans l’abîme et, pour une fois, a réussi à ne pas y être entraîné.

Les ambitions du PSG ne se limitent pas aux quatre derniers, mais une première demi-finale en 25 ans, et la manière dont elle a été réalisée, sera un motif de célébration cathartique.