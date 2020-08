D’un point de vue purement dramatique, il y a quelque chose de fascinant dans le désordre dans lequel la Juventus s’est plongée. Dans son désespoir de remporter la Ligue des champions, chaque décision qu’elle a prise a apparemment rendu ce succès moins probable. Une défaite à l’extérieur contre Lyon en huitièmes de finale est bien plus embarrassante que la défaite de la saison dernière face à l’Ajax en quarts de finale. L’équipe qui a terminé septième de Ligue 1 est celle qui se qualifie pour les huitièmes de finale de cette saison au Portugal, où elle rencontrera Manchester City, qui a terminé le travail contre le Real Madrid vendredi avec une relative facilité.

Cristiano Ronaldo a été signé en 2018 à un coût énorme comme, soi-disant, une garantie des objectifs et des contributions décisives dans des moments clés, la Juventus a estimé qu’elle avait disparu. La saison dernière, la Juventus est sortie dans les huit derniers. Cette saison, après avoir remplacé le vainqueur en série Max Allegri sur le banc par Maurizio Sarri, il est sorti dans les 16 derniers. Peut-être que si Sarri avait pu produire la fluidité qu’il a faite à Naples, ce style aurait pu rendre la Juventus plus probable, mais il n’est tout simplement pas possible avec un Ronaldo plus statique à ses côtés.

La Juventus a été irritée toute la saison, son neuvième titre de champion successif est davantage le résultat des déséquilibres financiers grotesques de la Serie A que de sa propre excellence. C’était le bilan qui venait. Pourtant, même après avoir perdu le match aller il y a plus de cinq mois, il y avait un étrange sentiment que la Juve ne pensait pas qu’elle pouvait sortir. Cela dit, Lyon a pris une avance à la 13e minute alors que Memphis Depay a prononcé un penalty de Panenka après que Houssem Aouar ait (à peu près) été victime d’une faute de Rodrigo Bentancur.

La Juventus a eu le meilleur du match à partir de là, mais sa menace avait été limitée avant qu’elle ne reçoive également une pénalité fortuite après que le ballon ait frappé le bras de Depay. Ronaldo s’est converti pour lancer ce qu’il espérait être une deuxième année consécutive au cours de laquelle la Juve passerait après avoir marqué trois buts sans réponse au match retour.

À l’heure, Ronaldo a obtenu une seconde, et elle est venue de nulle part. Il n’y avait pas eu de pression soutenue. Ce n’était pas le résultat d’un grand mouvement. Au contraire, il a juste frappé un tir du pied gauche dans le coin supérieur à partir d’une position juste à l’extérieur de la surface.

C’était un objectif qui semblait emblématique du football moderne: la grande équipe ne joue pas particulièrement bien mais ayant des joueurs capables de déchirer un match à sa manière. On pourrait dire que c’est la raison pour laquelle la Juventus a dépensé autant pour Ronaldo, pour ce genre d’objectif à ce genre de moment.

Même ainsi, il est de plus en plus difficile de maintenir l’argument selon lequel le coût pour le flux de l’équipe en valait la peine.

. (2)

De manière moins dramatique, Madrid a subi un sort similaire, une défaite 2-1 contre City complétant une sortie globale 4-2. Mais ce qui était frappant était moins le résultat que la manière dont Madrid a commis un catalogue d’erreurs comme si, habitué à être contesté au niveau national, il avait perdu la capacité de faire face lorsque les équipes lui résistaient. Même selon ses normes, City a fait pression très tôt, mais l’inconfort de Madrid était toujours inattendu, le sentiment d’incrédulité engourdi qui a été induit menant directement au but de Raheem Sterling alors que Gabriel Jesus dépossédait Raphael Varane dans sa propre boîte.

Mais City est également vulnérable sur le plan défensif. Il a eu du mal à s’installer sur un arrière gauche toute la saison, et en l’absence de Benjamin Mendy suspendu, c’est Joao Cancelo qui a pris le rôle. Il a été battu beaucoup trop facilement par Rodrygo, et bien que son centre soit précis, il était encore un peu déroutant que Karim Benzema puisse y prendre la tête sans être contesté par l’un des trois joueurs de City autour de lui.

Cela présentait à City un dilemme intrigant, qui mettait en évidence les limites (et sans doute la gloire) de la philosophie de Pep Guardiola. Cela a causé de gros problèmes à Madrid avec son pressing – Phil Foden était sur le point de marquer peu avant la mi-temps après que Thibaut Courtois ait perdu une passe – mais le pressage est un risque. Et avec la règle des buts à l’extérieur, City ne pouvait pas se permettre de se laisser entraîner dans un free-for-all. C’est peut-être là que la capacité de clôturer un match pourrait être précieuse, mais c’est une façon d’aborder le jeu auquel Guardiola s’oppose idéologiquement.

Mais à la fin, les erreurs de Madrid étaient trop accablantes. L’idée commençait juste à se former que City pourrait payer pour son échec à punir le négligence de Madrid en possession lorsque Varane a mal jugé un dégagement botté puis n’a pas obtenu assez de puissance sur sa tête arrière, permettant à Jésus de marquer avec une finition habile. Que le chaos soit le résultat de l’absence de Sergio Ramos (son carton rouge au match aller l’a exclu pour le deuxième) ou le manque de familiarité avec la pression – ou peut-être un peu des deux – la nervosité de Madrid était extraordinaire pour une équipe qui a effectivement remporté La Liga sur le dos de son record défensif.

Man City et Lyon ont peut-être mérité leur place, mais l’impression la plus profonde était à quel point les champions d’Italie et d’Espagne semblaient pauvres en sortant.