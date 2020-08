La légende du Real Madrid Iker Casillas a officiellement confirmé qu’il se retirait du football professionnel.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado # Grac1 comme pic.twitter.com/xb8ucs9REh – Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 août 2020

Le Real Madrid voulait dire adieu à Casillas via un communiqué officiel publié sur Realmadrid.com.

Suite à l’annonce par Iker Casillas de sa retraite du football professionnel, le Real Madrid C. F. veut montrer sa reconnaissance, son admiration et son affection pour l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial.

Le meilleur gardien de but de l’histoire du Real Madrid et du football espagnol nous a rejoints à l’âge de 9 ans. Il a été formé ici et a défendu notre maillot pendant 25 ans, devenant l’un de nos capitaines les plus emblématiques de tous les temps. Iker Casillas a gagné l’amour du madridismo et est un symbole des valeurs que représente le Real Madrid.

Aujourd’hui, l’un des footballeurs les plus importants de nos 118 ans d’histoire appelle cela un jour en tant que joueur professionnel, un joueur que nous aimons et admirons, un gardien de but qui a fait de l’héritage du Real Madrid plus grand avec son travail et son comportement exemplaire à la fois sur et hors du terrain. pas.

Il a disputé 725 matchs pour la première équipe pendant 16 saisons au cours desquelles il a remporté 19 titres: 3 Coupes d’Europe, 3 Coupes du monde des clubs, 2 Super Coupes d’Europe, 5 Ligues espagnoles, 2 Copa del Rey et 4 Super Coupes d’Espagne. Au Portugal, avec Porto, il a remporté 2 ligues portugaises, 1 Coupe et 1 Supercoupe. Et il a été couronné par l’Espagne à 167 reprises, où il a remporté 1 Coupe du monde, 2 Coupes d’Europe et 1 Coupe du monde des moins de 20 ans. Iker Casillas a été nommé cinq fois dans le FIFA FIFPro World XI et a été élu meilleur gardien du monde cinq fois par l’IFFHS.

Son impressionnante carrière sportive a été récompensée par le prix Prince des Asturies pour les sports, la Grand-Croix de l’Ordre royal du mérite sportif, la médaille d’or de l’Ordre royal du mérite sportif et la médaille d’or de la Communauté de Madrid.

Iker Casillas appartient au cœur du Real Madrid et le fera pour toujours. Le Real Madrid souhaite lui transmettre, ainsi qu’à sa famille, l’amour de notre club, qui est le club de sa vie.

Source: Realmadrid.com

Des rapports de la presse espagnole suggèrent que Casillas assumera bientôt le rôle de l’un des consultants de Florentino Perez au Real Madrid après que l’ancien gardien de but ait décidé de ne pas se présenter à la présidence de l’Association espagnole de football.