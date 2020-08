La liste des sorties de Pep Guardiola de la Ligue des champions s’allonge de plus en plus longue et de plus en plus bizarre. Lyon, qui avait terminé septième de Ligue 1 et avait disputé deux matches de compétition au cours des cinq derniers mois, avait semblé être un obstacle mineur avant la vraie affaire d’une demi-finale contre le Bayern Munich. Pourtant, Man City a fini bien battu dimanche, chutant 3-1, avec tous les anciens défauts exposés et quelques nouveaux ajoutés. Une fois de plus, il n’a pas réussi à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions sous Guardiola.

Il y avait des preuves contre le Real Madrid au dernier tour, en particulier au match aller, d’une approche (relativement) plus conservatrice et que la volonté d’essayer d’étouffer un adversaire était à nouveau manifeste lorsque Guardiola a choisi de refléter la forme de Lyon. Phil Foden, si efficace contre Madrid vendredi, a été omis pour Eric Garcia, alors que Guardiola est allé pour un troisième arrière avec Kyle Walker et Joao Cancelo comme ailiers. Cela a laissé Ilkay Gundogan et Rodri pour protéger les trois arrières à la base du milieu de terrain.

Mais la forme inconnue comptait contre City. Il aurait peut-être eu du mal à trouver son rythme habituel face à un Lyon robuste et bien organisé de toute façon, mais sans sa largeur habituelle, City a eu du mal à créer des ouvertures. Et les cinq derniers étaient une cause directe du match d’ouverture de Lyon, Walker se faisant prendre trop profondément, jouant Karl Toko Ekambi en jeu, puis ne parvenant pas à suivre Maxwel Cornet, qui a marqué lors des deux matches de phase de groupes de la Ligue des champions contre City la saison dernière, de sorte que lorsque le ballon a éclaté à Cornet alors que Garcia le contestait, il avait du temps et de l’espace. Sa finition était brillante, formée en dur et bas au premier poteau avec Ederson pris au bord de sa boîte, mais cela aurait été beaucoup plus difficile à exécuter s’il avait été sous pression.

Michael Regan / UEFA / .

Est-il trop facile de dire que Guardiola, encore une fois, a trop pensé à un gros match? Peut-être – et l’un de ses grands attributs en tant que manager est sa capacité à analyser un adversaire et à exposer ses faiblesses. Mais c’est un schéma récurrent: encore et encore, Guardiola change de forme avant un grand match de Ligue des champions, et ça tourne mal. Depuis qu’il a quitté Barcelone en 2012, les équipes de Guardiola n’ont gardé qu’une seule feuille blanche en quart de finale de la Ligue des champions ou plus tard.

Lyon a terminé septième de Ligue 1. C’est une équipe dangereuse, mais elle est loin d’être brillante. Doit-il lui montrer tant de respect? Et si City venait de jouer 4-3-3 depuis le début? La largeur, sûrement, aurait étiré Lyon. Dans l’état actuel des choses, City semblait jouer entre les mains de Lyon, son jeu rugueux et sans imagination, poli et lent, tout filtrait à travers Gundogan. Et peut-être que là aussi, était une indication du plus grand défaut de la philosophie de Guardiola, sa préférence pour une équipe de milieux de terrain. Sans défenseur central vraiment dominant, ni avant-centre mortel, quand le rythme n’est pas tout à fait là, il n’y a rien sur quoi se replier.

Mais ce qui était le plus difficile à expliquer, c’est qu’ayant commencé avec un côté aussi étrange, Guardiola a fait si peu d’efforts pour le changer. Il n’a engagé que deux remplaçants. Foden et Bernardo Silva ne sont jamais sortis du banc. Benjamin Mendy aurait peut-être pu être une option plus offensive à l’ailier gauche que le pied droit Cancelo.

Enfin, juste avant l’heure, il y a eu un changement, avec Riyad Mahrez amené pour Fernandinho, qui était sur une réservation. La forme est revenue au 4-3-3 plus familier avec Kevin De Bruyne plongeant plus profondément. La part de possession de City a augmenté, la pression a commencé à augmenter et, finalement, à 21 minutes de la fin, De Bruyne a marqué, tirant puissamment dans le coin inférieur du cut-back de Raheem Sterling.

À ce stade, il ne semblait y avoir qu’un seul gagnant, l’élan avec City. Gabriel Jesus, non marqué, a raté une reprise de volée au poteau arrière, mais ensuite, à 12 minutes de la fin, le remplaçant Moussa Dembele a rétabli l’avance de Lyon. Ekambi, qui a franchi un ballon en travers, était hors-jeu, mais Dembele ne l’était pas et le jeu a donc été autorisé à continuer. City a soutenu que Dembele avait commis une faute sur Aymeric Laporte lors de la préparation, mais VAR n’était pas convaincu.

Michael Regan / UEFA / .

City est venu chercher un égaliseur à nouveau, mais c’était une autre de ces nuits européennes où la croyance s’est dissipée.

Jésus a créé les chances les plus faciles pour Sterling, mais face à un filet vide à six mètres, il a en quelque sorte tiré.

Quelque 59 secondes plus tard, Lyon s’est frayé un chemin, alors que Houssem Aouar a tiré et Ederson a bouffé le plus simple des arrêts, donnant à Dembele un tap-in sur le rebond.

City était hors, contrarié par Lyon, contrarié par les destins et contrarié par lui-même.