Mircea Lucescu est un grand ex, mais aussi un grand « traître » de Shakhtar Donetsk, comme il a déménagé au Dynamo Kiev aujourd’hui. L’ancien entraîneur Inter a été interviewé par le Corriere dello Sport pour présenter le défi de la Ligue Europa entre ses deux anciens clubs et, comme toujours, n’a pas donné de réponses anodines.

SHAKHTAR PLUS FORT – « Le Shakhtar ira en finale car ils sont plus forts. Nous parlons d’une équipe façonnée au fil des ans, d’un projet gagnant. J’y étais depuis 12 ans et pièce par pièce nous avons rassemblé une équipe très forte: lisez le line-up et vous remarquerez que 7 su 11 des propriétaires sont des éléments que j’ai entraînés et amenés à Donetsk « .

PLUS DE TALENTS – « Qu’est-ce que l’Inter a de plus? Confiance dans ses moyens, son talent et l’organisation du jeu. Ces dernières années, mis à part quelques matches où Fonseca avait tenté le 4-4-2 qu’il avait utilisé à Braga, ils toujours joué en 4-2-3-1, ils se connaissent parfaitement et ont des mouvements synchronisés ainsi qu’une attaque au potentiel incroyable. »

LES ÉTOILES – « Mon Taison et Marlos sont très forts et sur les flancs, dans les trois derrière l’attaquant, ils font la différence. Puis il y a Junior Moraes, celui qui marque toujours et dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi les grands noms l’ont encore remarqué. car il est prêt pour l’un des 5 meilleurs championnats d’Europe « .

AVEC TOI – « Conte est un excellent entraîneur et cette année son Inter a fait un championnat important en réduisant l’écart avec la Juventus. La saison prochaine, il s’améliorera encore plus et peut-être qu’il obtiendra un championnat après tant d’années d’attente. Il est un gagnant. mettez-le au niveau de l’agression, tout comme contre Bayer.